Напередодні 20-ї річниці терактів 11 вересня в США колишній президент Дональд Трамп применшив загрозу, яку ніс лідер "Аль-Каїди" Осама бен Ладен та заявив, що його адміністрація ліквідувала "більших терористів".

Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

Трамп з’явився в консервативному ток-шоу на радіо того дня, коли 13 американських військовослужбовців були вбиті внаслідок вибуху в аеропорту Кабула, за що “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність.

У розмові з ведучим Трамп хизувався рейдом 2019 року, під час якого був знищений лідер терористичного угрупування ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді. Також згадав авіаудар 2020 року, внаслідок якого був убитий видатний іранський воєначальник Касем Сулеймані.

За словами експрезидента, обидва лідери були “в багато-багато разів більшими” за бен Ладена.

“В Осами бен Ладена був один удар, і він був поганим, в Нью-Йорку, у Всесвітньому торговому центрі. Але ці два інших хлопці були монстрами. Вони були монстрами”, — заявив він.

Трамп також з’явився в четвер увечері на Fox News і сказав ведучому, що теракти в аеропорту Кабула “не відбулися б, якби він був президентом”.

Насправді ж бен Ладен був відповідальний за більш ніж один напад на американців. Фахівці з боротьби з тероризмом вважають одним з найнебезпечніших терористів в історії.

“Ледь не кожен експерт щодо боротьби з тероризмом в західному світі назвав би Осаму бен Ладена одним з найнебезпечніших терористів, чиї дії виходили далеко за рамки 11 вересня”, — сказав Томас Воррік, старший науковий співробітник Атлантичної ради, безпартійного аналітичного центру.

Воррік наголосив, що твердження Трампа були абсолютно хибними. Фахівець переконаний, що експрезидент намагався виправдати себе і применшити досягнення президента Барака Обмани, чия адміністрація знайшла і вбила бен Ладена у 2011 році.

Фахівець наголосив, що здатність бен Ладена вербувати інші терористичні групи для створення мережі робила його особливо небезпечним. За його словами, “це безперечно значно перевершило те, що міг зробити Багдаді”.

Як відомо, перед терактами 11 вересня 2001 року, внаслідок яких загинуло 2977 осіб, “Аль-Каїда” взяла на себе відповідальність за теракти в серпні 1998 року в посольствах США в Танзанії та Кенії, внаслідок яких 224 особи (з них 12 — громадяни США) загинули та близько 5000 отримали поранення.

“Аль-Каїда” також несе відповідальність за напад у жовтні 2000 року на есмінець ВМС США “Коул”, який містився в порту Адена, Ємен. Тоді 17 американських моряків загинули та десятки отримали поранення.

“Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за численні смертоносні атаки по всьому світу, однак завдала меншої шкоди, каже Воррік.

Вбивство аль-Багдаді, про яке Трамп сказав, що він “помер як собака”, не зупинило терористичну групу.

Ліквідація Сулеймані призвела до загострення у відносинах між США та Іраном. Сулеймані очолював іранські сили Кудс, які підтримували бойовиків в Іраку, що воювали з військами США. Група також брала участь у змові з метою вбивства саудівського дипломата в ресторані Вашингтона.

Нагадаємо, в Афганістані триває евакуація. 30 та 31 серпня, в останні дні евакуації людей з аеропорту Кабула, США заберуть передусім своїх військовослужбовців. Наразі таких понад 5 тисяч.

26 серпня в Кабулі, столиці Афганістану, пролунало два вибухи. Загинули 90 цивільних осіб і 13 американських морпіхів, ще понад 150 осіб отримали поранення.

Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації терактів та наказав завдати удару у відповідь.

Напередодні Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

У Пентагоні вважають, що біля аеропорту Кабула можливі нові теракти найближчим часом.