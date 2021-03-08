Прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що санкції США проти олігарха Ігоря Коломойського - це тільки початок великого наступу на українську корупцію.

Про це Мендель заявила в програмі “Бацман”.

Зокрема вона розповіла, що Зеленський при владі менш ніж два роки, а “у нас стався удар по трьох дуже відомих людях, які представляють величезні фінансові групи, які заробили свої статки на державному бюджеті, податках – на тому, за що повинні жити українці”.

Вона також назвала цих людей: народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук, бізнесмени Дмитро Фірташ та Ігор Коломойський.

Бацман нагадала, що по Коломойському швидше вдарили США.

“Ні, чому? Штати – це поки досить … Так, санкція визначена, яка є більше символічною і показує, що у них є докази його корупції, оскільки там звучить чітко слово “корупція”… Я думаю, що це не кінець. Думаю, це початок… ” – сказала Мендель.

“Вони (США – ред.) ввели персоніфіковані санкції, вони їх і назвали. Коли ми вводили персоніфіковані санкції, теж були всі імена. У цьому випадку ми дали сигнал, що ми не приймаємо ніякої монополії, яка наживається на людях. Навіщо йти проти однієї людини, ставити державу на один рівень. Ми ж не ввели проти нього санкції”, – додала вона.

Бацман запитала, чи варто очікувати українських санкцій проти Коломойського.

“Ну, подивимося”, – посміхаючись сказала Мендель.

Вона не дала і прямої відповіді на питання, чи зможе Україна видати бізнесмена США, де проти нього ведеться розслідування.

“Подивимося. Я ж не ворожка … Буде як буде … Ми ж стоїмо за інтереси і держави, і кожного українця”, – сказала прессекретарка Зеленського.

Нагадаємо, 4 березня вийшла стаття прессекретарки президента Юлії Мендель для американського аналітичного центру Atlantic Council, в якій вона написала про боротьбу Володимира Зеленського з олігархами як виконання його передвиборчих обіцянок.