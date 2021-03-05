Про це йдеться у Teleram-каналі ОП.

Зокрема, у Зеленського заявили, що Україна повинна подолати систему, у якій домінують олігархи. Тож держава вдячна кожному партнеру за підтримку на шляху деолігархізації.

“Боротьба з олігархами лежить не виключно у площині кримінальної відповідальності. Це також створення умов в Україні, за яких бізнеси розвиватимуться в прозорому, конкурентному середовищі, а великі фінансові групи не зможуть домінувати на ринку, впливати на медіа та політичні рішення. Кожне справедливе рішення в цьому напрямку допоможе Україні стати сильною та по-справжньому незалежною державою”, – йдеться у заяві.

В ОП додали, що продовжують невідступно рухатися на шляху реформування кожного сектора та зміцнення міжнародних відносин, зокрема зі США.

Нагадаємо, що сьогодні Сполучені Штати Америки заявили, що запроваджують візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Санкції проти Коломойського запроваджені “через причетність до значної корупції”.