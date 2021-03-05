Про це йдеться у Teleram-каналі ОП.
Зокрема, у Зеленського заявили, що Україна повинна подолати систему, у якій домінують олігархи. Тож держава вдячна кожному партнеру за підтримку на шляху деолігархізації.
“Боротьба з олігархами лежить не виключно у площині кримінальної відповідальності. Це також створення умов в Україні, за яких бізнеси розвиватимуться в прозорому, конкурентному середовищі, а великі фінансові групи не зможуть домінувати на ринку, впливати на медіа та політичні рішення. Кожне справедливе рішення в цьому напрямку допоможе Україні стати сильною та по-справжньому незалежною державою”, – йдеться у заяві.
В ОП додали, що продовжують невідступно рухатися на шляху реформування кожного сектора та зміцнення міжнародних відносин, зокрема зі США.
Нагадаємо, що сьогодні Сполучені Штати Америки заявили, що запроваджують візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Санкції проти Коломойського запроваджені “через причетність до значної корупції”.
- У серпні цього року агенти Федерального бюро розслідувань США провели обшуки в офісах компанії, пов’язаної з українським олігархом Ігорем Коломойським. Йдеться про обшуки в офісах компанії Optima Management Group в хмарочосі One Cleveland Center на східній 9-й вулиці в Клівленді.
- Згодом американська газета The Washington Post повідомила, що Ігорю Коломойському, “одному із найбагатших людей України, що має зв’язки з президентом Володимиром Зеленським”, Мін’юстом США пред’явлено звинувачення у розкраданні мільярдів “ПриватБанку” та відмиванні цих грошей. Сам Ігор Коломойський заперечив усі звинувачення.
- Інвестиційний банкір Сергій Фурса в коментарі #Буквам розповів, що в зв’язку зі звинуваченнями Ігор Коломойський може втратити майно в США. Крім того, Коломойського можуть заарештувати, як тільки він виїде за межі України.
- У грудні стало відомо, що Мін’юст США подав позов про конфіскацію майна проти українського олігарха Ігоря Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова. Їх звинуватили у використанні незаконно привласнених коштів “ПриватБанку” для купівлі комерційної нерухомості в Клівленді, штат Огайо. У серпні 2020 року подібні звинувачення були висунуті Коломойському і Боголюбову щодо комерційної нерухомості в Кентуккі та Техасі.