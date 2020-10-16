Covid-19 Україна

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23:45 Це треба як капуста в борщ: Тимошенко запропонувала подати законопроєкт про довічне для корупціонерів, а не опитувати про це
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Це треба як капуста в борщ: Тимошенко запропонувала подати законопроєкт про довічне для корупціонерів, а не опитувати про це

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко запропонувала колегам нардепам подати законопроєкт про більш суворе покарання для корупціонерів замість того, щоб опитувати українців про це на виборах.

П’ятниця, 16 жовтня 2020, 23:45

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”

“Знаєте, я вже вам я досвідчений політик просто скажу: запитати у народу України, чи погоджуються вони садити пожиттєво корупціонерів при владі — це все одне що приблизно запитати, чи потрібно класти капусту у борщ. Не може бути відповіді ні. Але я хочу просто вас запитати: а чого півтора роки і ви не внесли просто законопроєкт у парламент?”, — сказала вона, звертаючись до голови Держгеокадастру та уповноважений президента Володимира Зеленського з земельних питань Романа Лещенка, який підтримує введення довічного ув’язнення за корупцію.

Тимошенко зауважила, що за майже два роки нова влада так і не притягнула до відповідальності жодного корупціонера, але весь цей час мала можливість подати відповідний законопроєкт і “давати пожиттєво”.

Лідерка “Батьківщини” запропонувала зробити це на найближчому засіданні парламенту — 20 жовтня.

“Я зараз хочу вам просто конструктивну пропозицію: давайте не влаштовувати все це шоу у день виборів, а просто у вівторок, коли у нас буде сесія, давайте всі дружненько внесемо в прядочок денний і проголосуємо за пожиттєве ув’язнення для корупціонерів у особливо великих розмірах?”, — сказала вона.

Вона підтвердила, що її фракція готова у повному складі підтримати цей законопроєкт.

Нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко підтримав цю пропозицію.

Своєю чергою нардеп від “ОПЗЖ” Нестор Шуфрич запропонував спершу визначитися, що є “особливо великими розмірами”.

“Думаю з 46 млн доларів які “95-й квартал” перерахував за кордон в офшорні зони”, — парирувала Тимошенко.

Голова фракції “Слуги народу” в парламенті Давид Арахамія не прокоментував пропозицію, але запропонував колегам спершу підготувати такий законопроєкт.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський озвучив перше запитання, яке планується винести на всенародне опитування 25 жовтня – в день місцевих виборів. Перше запитання звучить так: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”. У пресслужбі Офісу президента уточнили, що запропоноване Зеленським загальнонаціональне опитування, “на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, проте дасть можливість кожному громадянину висловитися щодо важливих для суспільства питань”.
  • Адвокат Назар Чорний пояснив, що питання про довічне ув’язнення для корупціонерів викликало бурхливі дискусії серед юристів. Фахівці дійшли висновку, що це покарання стосуватиметься більше простих українців, ніж чиновників.
Теги: Законопроект, довічне ув'язнення, корупція, Юлія Тимошенко

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