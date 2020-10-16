Це треба як капуста в борщ: Тимошенко запропонувала подати законопроєкт про довічне для корупціонерів, а не опитувати про це

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”
“Знаєте, я вже вам я досвідчений політик просто скажу: запитати у народу України, чи погоджуються вони садити пожиттєво корупціонерів при владі — це все одне що приблизно запитати, чи потрібно класти капусту у борщ. Не може бути відповіді ні. Але я хочу просто вас запитати: а чого півтора роки і ви не внесли просто законопроєкт у парламент?”, — сказала вона, звертаючись до голови Держгеокадастру та уповноважений президента Володимира Зеленського з земельних питань Романа Лещенка, який підтримує введення довічного ув’язнення за корупцію.
Тимошенко зауважила, що за майже два роки нова влада так і не притягнула до відповідальності жодного корупціонера, але весь цей час мала можливість подати відповідний законопроєкт і “давати пожиттєво”.
Лідерка “Батьківщини” запропонувала зробити це на найближчому засіданні парламенту — 20 жовтня.
“Я зараз хочу вам просто конструктивну пропозицію: давайте не влаштовувати все це шоу у день виборів, а просто у вівторок, коли у нас буде сесія, давайте всі дружненько внесемо в прядочок денний і проголосуємо за пожиттєве ув’язнення для корупціонерів у особливо великих розмірах?”, — сказала вона.
Вона підтвердила, що її фракція готова у повному складі підтримати цей законопроєкт.
Нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко підтримав цю пропозицію.
Своєю чергою нардеп від “ОПЗЖ” Нестор Шуфрич запропонував спершу визначитися, що є “особливо великими розмірами”.
“Думаю з 46 млн доларів які “95-й квартал” перерахував за кордон в офшорні зони”, — парирувала Тимошенко.
Голова фракції “Слуги народу” в парламенті Давид Арахамія не прокоментував пропозицію, але запропонував колегам спершу підготувати такий законопроєкт.
- Раніше президент України Володимир Зеленський озвучив перше запитання, яке планується винести на всенародне опитування 25 жовтня – в день місцевих виборів. Перше запитання звучить так: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”. У пресслужбі Офісу президента уточнили, що запропоноване Зеленським загальнонаціональне опитування, “на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, проте дасть можливість кожному громадянину висловитися щодо важливих для суспільства питань”.
- Адвокат Назар Чорний пояснив, що питання про довічне ув’язнення для корупціонерів викликало бурхливі дискусії серед юристів. Фахівці дійшли висновку, що це покарання стосуватиметься більше простих українців, ніж чиновників.