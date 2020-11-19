Про це він заявив у своєму відеозверненні.
“Ми не будемо діяти за принципом “друзям все, а ворогам — локдаун”, санкції за порушення вихідного дня будуть однакові для всіх, це стосується і власника фітнес-клубу “5 елемент”. З одного боку кричите, що ситуація з розповсюдженням COVID критична, з іншого сприяєте цьому. Ви, треба вирішити, або рятівник, або комерсант”, — заявив Зеленський.
Він також порадив йому не “витрачати кошти на ботоферми”, а зберігати гроші на виплату штрафів. Зеленський зазначив, що буде “повертати до бюджету те, що накрали попередники”.
Водночас Порошенко назвав такі звинувачення агонією.
“Це вже агонія, Володимире Олександровичу. А про “повернути вкрадене з бюджету”, тут ви абсолютно праві. Ваш міністр Уманський якраз сьогодні розповів про ваше Велике крадівництво”, – відповів Порошенко.
- 16 листопада п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко представив план для боротьби з епідемією коронавірусу.
- Раніше Петро Порошенко вимагав від Уряду та чинного глави держави Володимира Зеленського протягом 72-х годин відкрити відомчі лікарні та Феофанію для приняття хворих на коронавірус COVID-19 українців.