В Антимонопольному комітеті України розповіли про ситуацію з цінами на харчові продукти в Києві під час карантину.

Про це повідомляє голова Київського територіального управління АКМУ Олексій Хмельницький на своїй сторінці в Facebook.

“Можемо констатувати — останні 7 днів ціни на продукти не ростуть (крім деяких імпортних овочів і фруктів). Фахівці кожен день особисто провадять моніторинг торгових мереж Києва”, – пише він.

За словами Хмельницького, ціни на продукти в Києві вирівнялися, а ціни на деякі з них навіть зменшилися.

“Однак Київське тервідділення продовжить своє розслідування для з’ясування, хто ж саме винен в антиконкурентних (схожих) діях на ринку продовольчих товарів, які привели до необґрунтованого та синхронного підняття цін в першій половині березня: постачальники (гуртовики) або торгові мережі, або всі разом?”, – додав він.