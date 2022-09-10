Про це повідомляє BBC.

Рада приєднання, до якої входять члени королівської родини, прем’єр-міністр та інші високопосадовці, а також архієпископ Кентерберійського зібралась у Сент-Джеймському палаці, офіційній резиденції суверена та офіційно проголосила Чарльза III королем Сполученого Королівства.

Відповідну прокламацію підписали у порядку черговості наступним спадкоємцем престолу принцом Уільямом, королевою-консортом Каміллою, головою Ради, прем’єр-міністром Британії Ліз Трасс та архієпископом Кентерберійським.

Лорд-президентка Ради – нині членкиня парламенту Пенні Мордаунт, яка також є лідеркою Палати громад – спершу офіційно проголосила про смерть королеви Єлизавети II, після чого зачитала прокламація про проголошення Чарльза III королем Великої Британії.

На церемонії були присутні колишні прем’єр-міністри Сполученого Королівства зокрема Борис Джонсон, Гордон Браун Девід Кемерон, Тереза Мей. Загалом на цій історичній церемонії були присутні шість колишніх прем’єр-міністрів.

На підписанні прокламації завершилась перша частина церемонії. Далі Пенні Мордаунт оголосила наступні кроки прокламації, серед яких прочитати підписану прокламацію у Лондоні, Единбурзі, Кардіффі та Белфасті, а також запустити салют у Гайд-парку та Лондонському Тауері.

Після цього Рада перемістила у тронну залу, щоб вітати нового короля.

Король Чарльз III також виголосив промову та підписав присягу, яку проголосив перед Таємною радою. Під нею повинні підписатись й свідки присяги.

Після підписання присяги нового короля повинні представити громадянам. Це відбудеться на балконі, який виходить у монастирський двір, де вже зібрались люди.