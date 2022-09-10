Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що має намір прилетіти до Великої Британії, на церемонію прощання з королевою Єлизаветою II, яка померла 8 вересня.

Про це повідомляє Білий дім.

Про свій намір Байден розповів під час візиту до штату Огайо. Журналісти запитали лідера США, чи відвідає він похорон британської королеви.

“Так. Я ще не знаю деталей, але я полечу” – відповів Байден.

Американського президента також запитали, чи встиг він вже поспілкуватись з майбутнім королем Чарльзом, однак Байден заперечив це.

“Я його знаю. Я з ним не розмовляв. Я йому ще не дзвонив”, – сказав він.

ДОВІДКА: 8 вересня, на 96-му році життя померла британська монархиня, яка найдовше керувала на своїй посаді – королева Єлизавета ІІ (Елізабет Александра Мері Віндзор).

Після смерті Єлизавети ІІ новим королем Великої Британії став її найстарший спадкоємець 73-річний принц Чарльз.