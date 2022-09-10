Про це повідомляє Білий дім.
Про свій намір Байден розповів під час візиту до штату Огайо. Журналісти запитали лідера США, чи відвідає він похорон британської королеви.
“Так. Я ще не знаю деталей, але я полечу” – відповів Байден.
Американського президента також запитали, чи встиг він вже поспілкуватись з майбутнім королем Чарльзом, однак Байден заперечив це.
“Я його знаю. Я з ним не розмовляв. Я йому ще не дзвонив”, – сказав він.
ДОВІДКА: 8 вересня, на 96-му році життя померла британська монархиня, яка найдовше керувала на своїй посаді – королева Єлизавета ІІ (Елізабет Александра Мері Віндзор).
Після смерті Єлизавети ІІ новим королем Великої Британії став її найстарший спадкоємець 73-річний принц Чарльз.
- На 97-му році життя померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ. У 1953 році вона зійшла на трон та зрештою, стала монархинею, котра правила найдовше в історії держави. Королева заприсяглася присвятити своє життя британському народу та виконала дану обіцянку.
- На офіційному сайті королівської родини Великої Британії та країн Співдружності Чарльза назвали королем Великої Британії.