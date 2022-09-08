У віці 96 років світ полишила Єлизавета II: відданість присязі та підтримка демократій – факти з життя монархині

На 97-му році життя померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ. У 1953 році вона зійшла на трон та зрештою, стала монархинею, котра правила найдовше в історії держави. Королева заприсяглася присвятити своє життя британському народу та виконала дану обіцянку.

#Букви зібрали основні факти з життя Єлизавета ІІ.

Єлизавета Олександра Марія Віндзор народилася у Лондоні 21 квітня 1926 року у родині принца Альберта Фредеріка Артура Георга, герцога Йоркського та леді Єлизавети Боуз-Лайон.

ЇЇ вступу на престол передував період правління батька, Георга VI.

Майбутня королева не ходила в школу, а навчалася разом із приватними вчителями вдома. Для доньки підбирала літературу мати, а першими дорослими книжками для неї стали романи популярного британського гумориста Пелама Вудхауса. Зі старшою донькою король Георг VІ ділився власною думкою з приводу історії, політики та сучасного світоустрою. Вона швидко опанувала кілька мов, мавши величезну тягу до знань, а в 11 років стала скаутом, після чого морським рейнджером.

Єлизавету проголосили новою королевою 6 лютого 1952 року після смерті короля. Офіційна церемонія коронації відбулася 2 червня 1953 року, у Вестмінстерському абатстві.

Принцесі Єлизаветі виповнилось тринадцять коли розпочалась Друга світова війна. Її з молодшою сестрою Маргарет евакуювали до Віндзору. Попри це, розробляли також плани евакуації до Канади, але їхня мати — королева Єлизавета заявила: “Діти нікуди не можуть їхати без мене, я ніколи не залишу короля, а король ніколи не залишить своєї країни”.

Тоді ж вона познайомилася з Філіпом Маунтбаттеном, кадетом Дартмутського військово-морського училища, сином грецького принца Андрія, закохалася в нього і підтримувала з ним листування протягом його служби в Королівському флоті.

У 1945 році Єлизавета наполягла дозволити їй зробити власний внесок у перемогу. Принцеса приєдналася до Жіночої Допоміжної Територіальної Служби, де вивчилася на водійку та була відома як № 230873 лейтенант Елізабет Віндзор. Це був перший випадок в історії королівської родини, коли жінка служила у військовому підрозділі.

У листопаді 1947 року в Європі зіграли перше повоєнне монарше весілля: Єлизавета вийшла заміж за Філіпа Маунтбеттена, котрий став найбільшою підтримкою королеви протягом усіх 74 років подружнього життя, зрештою до його смерті у 2021 році. Подружжя мало чотирьох нащадків: принца Чарльза (1948), принцесу Анну (1950), принца Ендрю, герцога Йоркського (1960) та принца Едварда, графа Ессекського (1964).

Зійшовши на трон, Єлизавета II заприсяглася присвятити своє життя британському народу, і вона прийняла всерйоз цю присягу. Королева проводила в середньому по 500 офіційних зустрічей на рік. Вона — найчастіше подорожуючий монарх у британській історії.

Королева Єлизавета II найчастіше подорожувала. У 1953–1954 рр. вони з Філіпом здійснили піврічну навколосвітню подорож, ставши першим британським королівським подружжям, що обпливло земну кулю. Єлизавета стала першим панівним монархом Австралії, Нової Зеландії та Фіджі, що побувала там. У лютому 1961 р. вона відвідала Туреччину на запрошення президента Кемаля Гюрселя, а пізніше — вперше Індію та Пакистан. Єлизавета II побувала в більшості європейських країн та багатьох неєвропейських. У 2011 році королева вдруге зробила промову на зібранні асамблеї ООН. Цього ж року вона стала першим британським монархом, який відвідав незалежну Ірландію.

Зокрема у 1984 році королева відвідала скансен “Село україно-канадської культурної спадщини” неподалік Едмонтона (Альберта).

Роками королева залишалася однією з найпопулярніших осіб країни. Опитування 2022 року показали, що її підтримували близько 80 % підданих. Хоча справа принцеси Діани на деякий час похитнула популярність Єлизавети та авторитет монархії.

9 вересня 2015 року королева стала монархинею, котра правила найдовше в історії Великої Британії. Попередній рекорд належав королеві Вікторії, яка правила в країні 63 роки, 226 днів, 16 годин та 23 хвилини. Станом на 8 вересня 2022 правління Єлизавети II тривало 70 років та 214 днів.

Єлизавета II мала особливу пристрасть до коней та собак, а також полюбляла вишукане вбрання, особливо капелюшки. Свого першого поні вона отримала в подарунок від дідуся, коли їй було 4 роки. Відтоді королева закохалась у коней і кінні перегони.

Королева Єлизавета ІІ зайняла трон, коли Вінстон Черчилль був на Даунінг-стріт, і цього тижня королева запросила Ліз Трасс сформувати новий уряд. Трасс стала 15-ою прем’єр-міністеркою за правління королеви.

Королева працювала щодня, за винятком Різдва. Її особистий секретар до дев’ятої ранку готував знаменитий “червоний портфель” з документами для підписів монарха.

Єлизавета II – була єдиною британкою, у якої не було паспорта і автомобільних прав. Але це не заважало їй самій до останнього водити свій Range Rover.

Хоч вона намагалася ніколи не озвучувати публічно свої політичні погляди, усі прем’єр-міністри прислухалися до її порад.

Її 70-річне правління охопило деколонізацію більшої частини Британської імперії в Африці та Азії та консолідацію Співдружності націй. Це також ознаменувало появу сучасної монархії, відкритої для пильної уваги ЗМІ. Особиста популярність королеви розглядається як ключовий фактор підтримки монархії у Великій Британії в останні роки.

Після розпаду Британської Імперії формально королеві належали законодавча, виконавча і судова влада в державах, які вона очолювала, але фактично її роль залишилась церемоніальна.

Проте на початку повномасштабної війни РФ проти України, у березні на фото з аудієнції з канадським прем’єр-міністром Джастіном Трюдо на столі біля Її Величності стояла ваза з синьо-жовтими квітами. Того ж місяця від імені королівської родини зробили щедру пожертву комітету надзвичайних ситуацій, що допомагає переселенцям з України.

На відкриття лінії метро у Лондоні, названої на честь королеви, вона вбралась у жовтий костюм і капелюшок, прикрашений квітами яскраво-синього відтінку.

Вже 10 травня на церемонії відкриття парламенту Великої Британії Єлизавета виступила з промовою.

“У ці складні часи мій уряд відіграватиме провідну роль у захисті демократії та свободи в усьому світі, включаючи продовження підтримки народу України”, – зазначила тоді монархиня.

7 вересня королева відклала засідання Таємної ради через рекомендацію лікарів. А 8 вересня Букінгемський палац оголосив, що королева перебуває під медичним наглядом у Балморалі.

8 вересня пресслужба Букінгемського палацу повідомила про смерть королеви Єлизавети II.