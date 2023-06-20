Джерело: ініціатива “Українська книжкова революція”.
Учасники акції, серед яких – Оксана Забужко, Валерій Пекар, Володимир В’ятрович, Тамара Горіха Зерня, Ганна Гопко, Ігор Козловський, видавці Антон Мартинов, Олександр Красовицький, Віктор Круглов, Юлія Орлова та інші, розміщують у соцмережах малюнок відомого художника Нікіти Тітова із закликом до президента та хештегом #ЧасПідписатиКнижковийЗакон.
“Видавнича продукція агресора – це теж окупація. Пане президенте, підтримайте позицію парламенту, книжкової спільноти і громадянського суспільства. Виконайте свій конституційний обов’язок. Захистіть наш культурний простір від “русского міра”, – пишуть учасники флешмобу.
Що передувало?
Закон 2309-ІХ розроблено спільно представниками громадянського суспільства, видавничої спільноти та влади і ухвалений 306 голосами депутатів парламенту 19 червня 2022 року. Минулого року, 20 червня, закон передано на підпис президенту, але його досі не підписано.
Закон забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі, передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі українською мовою, мовами ЄС чи корінних народів України, перекриває можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.
У травні співкоординатор руху “Простір свободи” і лідер ініціативи “Українська книжкова революція” Тарас Шамайда подав до президента України петицію з закликом невідкладно підписати закон, яка за лічені дні набрала необхідні 25 тисяч підписів.
“Ситуація, коли парламент, книжкова галузь і громадянське суспільство одностайні у підтримці Закону 2309-ІХ, і лише відсутність Вашого підпису дозволяє Росії і далі руйнувати наш книжковий ринок, є незрозумілою і неприйнятною”, – мовиться у тексті петиції.
Частина третя статті 94 Конституції України визначає: якщо президент протягом 15 днів не підписав закон чи не повернув його до парламенту з зауваженнями, “закон вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений”.
“Пане президенте, підпишіть Закон 2309-ІХ. Зробіть цей історичний крок. Звільніть нарешті книжкову галузь від “русского міра”, – закликали учасники флешмобу.
З 30 травня петиція перебуває на розгляді президента України.
- 16 травня в Україні створили петицію, що закликає президента України Володимира Зеленського підписати Закон 2309-ІХ “Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України”, який ухвалили майже рік тому.
- У Донецькій області українські захисники врятували 5 тонн книжок, які знаходилися у знищених російськими загарбниками бібліотеках.