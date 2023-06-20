Користувачі соціальних мереж, серед яких – відомі письменники, видавці, громадські та політичні діячі – влаштували флешмоб із закликом підписати закон про заборону російського книжкового імпорту.

Джерело: ініціатива “Українська книжкова революція”.

Учасники акції, серед яких – Оксана Забужко, Валерій Пекар, Володимир В’ятрович, Тамара Горіха Зерня, Ганна Гопко, Ігор Козловський, видавці Антон Мартинов, Олександр Красовицький, Віктор Круглов, Юлія Орлова та інші, розміщують у соцмережах малюнок відомого художника Нікіти Тітова із закликом до президента та хештегом #ЧасПідписатиКнижковийЗакон.

“Видавнича продукція агресора – це теж окупація. Пане президенте, підтримайте позицію парламенту, книжкової спільноти і громадянського суспільства. Виконайте свій конституційний обов’язок. Захистіть наш культурний простір від “русского міра”, – пишуть учасники флешмобу.

Що передувало?

Закон 2309-ІХ розроблено спільно представниками громадянського суспільства, видавничої спільноти та влади і ухвалений 306 голосами депутатів парламенту 19 червня 2022 року. Минулого року, 20 червня, закон передано на підпис президенту, але його досі не підписано.

Закон забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі, передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі українською мовою, мовами ЄС чи корінних народів України, перекриває можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.

У травні співкоординатор руху “Простір свободи” і лідер ініціативи “Українська книжкова революція” Тарас Шамайда подав до президента України петицію з закликом невідкладно підписати закон, яка за лічені дні набрала необхідні 25 тисяч підписів.

“Ситуація, коли парламент, книжкова галузь і громадянське суспільство одностайні у підтримці Закону 2309-ІХ, і лише відсутність Вашого підпису дозволяє Росії і далі руйнувати наш книжковий ринок, є незрозумілою і неприйнятною”, – мовиться у тексті петиції.

Частина третя статті 94 Конституції України визначає: якщо президент протягом 15 днів не підписав закон чи не повернув його до парламенту з зауваженнями, “закон вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений”.

“Пане президенте, підпишіть Закон 2309-ІХ. Зробіть цей історичний крок. Звільніть нарешті книжкову галузь від “русского міра”, – закликали учасники флешмобу.

З 30 травня петиція перебуває на розгляді президента України.