Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

За час повномасштабної війни Росії проти України від рук російських окупантів постраждало більше ніж 500 бібліотек, а з тимчасово окупованих територій Донеччини загарбники вивезли майже 10 тисяч видань.

Проте військовим ЗСУ вдалося евакуювати до Краматорська книжкові фонди кількох бібліотек з прифронтового міста Сіверськ, що у Бахмутському районі.

“Евакуацію книжкового фонду з місцевих бібліотек ми розпочали кілька тижнів тому – за цей час встигли вивезти українські книги з кількох вщент зруйнованих бібліотек міста. На відміну від російських загарбників, ми тут на своїй землі – тут житимуть і вчитимуться наші діти й онуки, тому ці книжки їм ще знадобляться”, – прокоментували військовослужбовці.

За даними Генштабу ЗСУ, одразу ж після захоплення частини території України, російські загарбники першочергово взялися знищувати все, що пов’язане з українською національною ідентичністю. Зокрема, вони вилучають з бібліотек підручники з української історії та мови, влаштовують репресії проти вчителів з проукраїнською позицією, а в окремих регіонах навіть публічно спалюють будь-які книжки, надруковані українською.