Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
За час повномасштабної війни Росії проти України від рук російських окупантів постраждало більше ніж 500 бібліотек, а з тимчасово окупованих територій Донеччини загарбники вивезли майже 10 тисяч видань.
Проте військовим ЗСУ вдалося евакуювати до Краматорська книжкові фонди кількох бібліотек з прифронтового міста Сіверськ, що у Бахмутському районі.
“Евакуацію книжкового фонду з місцевих бібліотек ми розпочали кілька тижнів тому – за цей час встигли вивезти українські книги з кількох вщент зруйнованих бібліотек міста. На відміну від російських загарбників, ми тут на своїй землі – тут житимуть і вчитимуться наші діти й онуки, тому ці книжки їм ще знадобляться”, – прокоментували військовослужбовці.
За даними Генштабу ЗСУ, одразу ж після захоплення частини території України, російські загарбники першочергово взялися знищувати все, що пов’язане з українською національною ідентичністю. Зокрема, вони вилучають з бібліотек підручники з української історії та мови, влаштовують репресії проти вчителів з проукраїнською позицією, а в окремих регіонах навіть публічно спалюють будь-які книжки, надруковані українською.
- Росіяни продовжують знищувати все українське на тимчасово захоплених територіях, зокрема українську літературу. Відтак, із бібліотек Донецької області незаконно вивезли 9,5 тисячі книг українською мовою.
- Станом на 25 березня 2023 року, через повномасштабну війну Росії проти України збитків зазнали 1 373 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини. З них майже третина – 514 об’єктів – повністю зруйновано.
- Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що проєкт “Книжки без кордонів” реалізовано вже у 37 країнах. У цілому на 170 поличках вже знаходиться 44 тисячі книжок.