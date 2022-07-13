Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Російські армійці завдали ракетного удару по Часовому Яру увечері 9 липня. Унаслідок удару повністю знищено два під’їзди, а під завалами перебувають люди.

Всього виявлено тіла 48 загиблих осіб, з них 1 дитина, врятовано з під завалів 9 осіб.

Наразі рятувальні роботи тривають.

Водночас рятувальники розчистили та розібрали понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку.