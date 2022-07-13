Під час проведення рятувальних робіт з-під завалів багатоповерхівки в місті Часів Яр Донецької області, що обстріляли російські військові, рятувальники дістали тіло ще однієї людини. Так, кількість жертв зросла до 48 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Російські армійці завдали ракетного удару по Часовому Яру увечері 9 липня. Унаслідок удару повністю знищено два під’їзди, а під завалами перебувають люди.

Всього виявлено тіла 48 загиблих осіб, з них 1 дитина, врятовано з під завалів 9 осіб.

Наразі рятувальні роботи тривають.

Водночас рятувальники розчистили та розібрали понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку.