Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Російські армійці завдали ракетного удару по Часовому Яру увечері 9 липня. Унаслідок удару повністю знищено два під’їзди, а під завалами перебувають люди.
Всього виявлено тіла 48 загиблих осіб, з них 1 дитина, врятовано з під завалів 9 осіб.
Наразі рятувальні роботи тривають.
Водночас рятувальники розчистили та розібрали понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку.
- Нагадаємо, російські окупанти щоденно обстрілюють Харків та Харківську область. Загарбники ведуть вогонь по цивільних об’єктах та мирному населенню, внаслідок чого гинуть люди. Зокрема протягом минулої доби, 12 липня, на Харківщині було вбито одного цивільного, а ще 10 осіб отримали поранення.
- Окрім цього, росіяни продовжують завдавати ударів по території Дніпропетровської області. Вночі ворог обстріляв низку громад, унаслідок чого сталися інфраструктурні руйнування.
- Триває сто сорокова доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. На Слов’янському напрямку противник здійснює вогневе ураження зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.