Дніпропетровщина: Російські війська обстріляли інфраструктуру громад, є руйнування

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

Війська РФ двічі протягом ночі поцілили з реактивної системи залпового вогню у Нікопольський район. Окрім самого Нікополя під удар потрапили ще дві громади — Червоногригорівська та Мирівська. У Червоногригорівській зачепило лінію електропередач. Унаслідок чого частково без світла залишилася сама Червоногригорівка та два села — це близько 6 000 абонентів. Зараз на місці працюють аварійні бригади електриків. У Мирівській — пошкоджений заклад соціальної інфраструктури.

За словами Резніченка, попередньо, під час обстрілів люди не постраждали.

Також українські військові збили в Нікопольському районі ще один безпілотник. У такий спосіб, “уполювали” за ніч два таких ворожих апарати.

В інших районах області наразі спокійно.