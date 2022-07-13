Дніпропетровщина: Російські війська обстріляли інфраструктуру громад, є руйнування

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
Війська РФ двічі протягом ночі поцілили з реактивної системи залпового вогню у Нікопольський район. Окрім самого Нікополя під удар потрапили ще дві громади — Червоногригорівська та Мирівська. У Червоногригорівській зачепило лінію електропередач. Унаслідок чого частково без світла залишилася сама Червоногригорівка та два села — це близько 6 000 абонентів. Зараз на місці працюють аварійні бригади електриків. У Мирівській — пошкоджений заклад соціальної інфраструктури.
За словами Резніченка, попередньо, під час обстрілів люди не постраждали.
Також українські військові збили в Нікопольському районі ще один безпілотник. У такий спосіб, “уполювали” за ніч два таких ворожих апарати.
В інших районах області наразі спокійно.
- Нагадаємо, що найчастіше під ворожими обстрілами опиняються населені пункти, які межують з РФ чи тимчасово окупованою частиною України.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вкотре наголосили, що російська армія, після захоплення Лисичанська, взяла “оперативну паузу” для відновлення своїх наступальних дій.
- Водночас за словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, російське військо провалило стратегічні плани президента РФ Володимира Путіна щодо України.