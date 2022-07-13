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Дніпропетровщина: Російські війська обстріляли інфраструктуру громад, є руйнування

Росіяни продовжують завдавати ударів по території Дніпропетровської області. Вночі ворог обстріляв низку громад, унаслідок чого сталися інфраструктурні руйнування.

Середа, 13 липня 2022, 08:33
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

Війська РФ двічі протягом ночі поцілили з реактивної системи залпового вогню у Нікопольський район. Окрім самого Нікополя під удар потрапили ще дві громади — Червоногригорівська та Мирівська. У Червоногригорівській зачепило лінію електропередач. Унаслідок чого частково без світла залишилася сама Червоногригорівка та два села — це близько 6 000 абонентів. Зараз на місці працюють аварійні бригади електриків. У Мирівській — пошкоджений заклад соціальної інфраструктури.

За словами Резніченка, попередньо, під час обстрілів люди не постраждали.

Також українські військові збили в Нікопольському районі ще один безпілотник. У такий спосіб, “уполювали” за ніч два таких ворожих апарати.

В інших районах області наразі спокійно.

Теги: Валентин Резніченко, війна, Дніпропетровська область, дніпропетровщина, російська агресія, російські обстріли, російсько-українська війна

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