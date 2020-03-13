Деякі депутати зі "Слуги народу" опублікували звернення до президента України Володимира Зеленського у зв'язку з рішенням створити консультативну раду, до складу якої увійдуть представники ОРДЛО.

Текст звернення у Facebook опублікувала Анастасія Красносільська.

“Не можемо також не помітити схвалене представниками України в рамках Тристоронньої контактної групи рішення про створення консультативної ради в рамках політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи.

Тривогу викликає той факт, що до утворюваної консультативної ради увійдуть на рівних правах представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей України, як сторони консультацій”, – зазначила вона.

Нардеп нагадала, що відповідно до закону “Про особливості державної політики із забезпеченням державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях”, Російська Федерація тимчасово окупувала Донецьку та Луганську області.

Згідно з українським законодавством, на тимчасово окупованій території України, узурпувавши виконання повноваження влади, діють окупаційні органи влади РФ. Тож закони України унеможливлюють визнання в будь-якій формі будь-яких органів влади “ЛНР” і “ДНР”.

“Усі переговори щодо забезпечення прав та інтересів громадян України, а також щодо припинення збройної агресії повинні вестись винятково з Російською Федерацією та її представниками. Легітимність представників так званих ОРДЛО може бути визнана лише в тому разі, якщо вони призначені законними представниками України чи законними органами влади нашої держави”, – наголосила Анастасія Красносільська.

У зверненні йдеться про те, що створювана консультативна рада є лише дорадчим органом без права прийняття рішень.

“Разом з тим, на наше переконання, реалізація на практиці оприлюдненого українськими ЗМІ положення про згадану Консультативну раду закладає основу для того, щоб поставити під сумнів закріплену в законодавстві України позицію нашої держави про те, що на сході України відбувається збройна агресія з боку Російської Федерації, яка тимчасово окупувала Автономну Республіку Крим, місто Севастополь та території в Донецькій та Луганській областях”, – йдеться у зверненні.

Таке рішення може поставити під сумнів продовження санкцій проти Росії і ніяк не вирішує складову безпеки у військовому конфлікті на Донбасі.

У фракції “Слуги народу” закликали президента Зеленського не допустити реалізації оприлюднених рішень про створення консультативної ради в способах і формах, які суперечать законодавству України та державним інтересам.

Варто зазначити, що такий же текст на своїх сторінках опублікували нардепи Андрій Мотовиловець, Гео Лерос, Єгор Черньов, Микита Потураєв, Дмитро Гурін, Віталій Безгін.