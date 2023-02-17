Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що компанія-розробник OpenAI працювала над розмаїттям політичних поглядів та вдосконалювала інші аспекти штучного інтелекту.
“Це означатиме дозвіл системних виходів, з якими інші люди можуть бути категорично не згодні”, – заявили у компанії.
Втім, розробники зауважили, що ChatGPT завжди матиме певні обмеження.
“Якщо користувач запитує чат-бот про суперечливу тему, рецензенти повинні дозволити ChatGPT не лише відповісти на питання, а й запропонувати описати погляди людей і рухів замість того, щоб намагатися обрати “правильний” погляд на складні теми”, – додали в OpenAI.
ДОВІДКА. ChatGPT – чат-бот, розроблений компанією OpenAI, на основі штучного інтелекту, який взаємодіє з користувачами завдяки розмові. Наприклад, він може навчитися генерувати відповіді без чітких інструкцій. Текст, написаний ChatGPT, на 100% унікальний.
- Генрі Вільямс, незалежний копірайтер з Лондона, який пише про культуру, суспільство та малий бізнес поділився досвідом користування ChatGPT — чат-бота зі штучним інтелектом, який уміє створювати тексти. У результаті експерименту письменник припустив, що в майбутньому подібні сервіси знизять потребу в роботі авторів.
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