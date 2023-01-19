Вебсайт інформаційної агенції CNET Networks, присвячений технологіям, користувався штучним інтелектом для створення новин. Проте зараз його персонал активно виправляє наслідки роботи інженерної системи та вносить багато виправлень.

Про це сповіщає The Washington Post.

Минулого тижня оприлюднено інформацію про те, що технічний сайт CNET таємно опублікував десятки тематичних статей, повністю створених штучним інтелектом. На що вебсайт відповів, що це був “простий експеримент”, який виявився невдалим.

У вівторок, 17 січня, CNET почав додавати довгі сповіщення про виправлення до деяких своїх статей, згенерованих штучним інтелектом, після того, як інший технічний сайт Futurism назвав помилки, допущені в дописах, “дуже тупими”.

“Автоматизована” стаття про складні відсотки, наприклад, неправильно стверджувала, що депозит у розмірі 10 000 доларів із відсотковою ставкою 3% принесе 10 300 доларів через рік, хоча насправді – лише 300 доларів.

CNET і вебсайт персональних фінансів Bankrate, який також публікує новини, написані ботами, тепер висловили сумніви щодо точності десятків “автоматизованих” статей, які вони опублікували з листопада.

Штучний інтелект використовується для розпізнавання облич, рекомендацій фільмів і автоматичного завершення введеного тексту. Однак новина про те, що CNET використовувала його для створення цілих історій, викликала хвилю занепокоєння в ЗМІ через його очевидну загрозу для журналістів.

До минулого тижня CNET підписувала свої “автоматизовані” новини “CNET Money Staff”. Лише натиснувши на рядок автора, читач дізнається, що стаття створена за допомогою “технології автоматизації” – евфемізм для позначення штучного інтелекту. Пізніше CNET змінив авторські рядки на “CNET Money” і додав деякі роз’яснення: “Ця стаття створена за допомогою механізму штучного інтелекту” і додатково зазначив, що статті були “ретельно відредаговані та перевірені редактором”.

Враховуючи те, що програми штучного інтелекту пишуть статті, залучаючи всю загальнодоступну інформацію, навіть найкращі автоматизовані історії – це, по суті, схеми, позбавлені новизни та оригінальності.

“Ці інструменти не можуть повідомляти чи ставити запитання. – сказав Метт МакВей, який очолює проект штучного інтелекту та місцевих новин у NYC Media Lab Нью-Йоркського університету. Таким чином, їхні історії ніколи не стануть новими і тим більше резонансними”.

Проте більший страх кореспондентів щодо штучного інтелекту полягає в тому, що він представляє загрозу існуванню журналістики в цілому. Це класична історія автоматизації, яка зменшує потребу в людській праці. Незважаючи на очевидні недоліки, зростання звітності зі штучним інтелектом свідчить про те, що коди, що створюються, колись можуть стати причиною, що змусить журналістів покинути редакції.