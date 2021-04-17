Влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв'язку із новими фактами в розслідуванні вибуху, що трапився на складі боєприпасів у 2014 році.

Про це, зокрема, повідомляють Radio Prague International, агентства Reuters та Associated Press.

Чехія висилає 18 співробітників посольства РФ у Празі. Всі ці люди були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб – ГРУ і Служби зовнішньої розвідки.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що цей крок заснований на “однозначних доказах”, наданих чеською розвідкою та службами безпеки, які вказують на причетність агентів російської розвідки до масового вибуху 50 тонн боєприпасів на складі у Врбетіце в Моравії в жовтні 2014 року. Тоді загинули двоє людей.

“Чеська Республіка є суверенною державою і повинна адекватно реагувати на ці безпрецедентні висновки”, – наголосив Бабіш.

Водночас міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек (який також виконує обов’язки міністра закордонних справ країни) повідомив на пресконференції, що 18 співробітників посольства РФ були чітко ідентифіковані як російські військові шпигуни

Їм наказано виїхати з Чехії протягом 48 годин.

“Протягом 48 годин територію Чеської Республіки мають залишити 18 співробітників російського посольства… Ми перебуваємо в подібній ситуації, як Велика Британія у справі про отруєння у Солсбері в 2018 році”, – наголосив Гамачек, додавши, що це призведе до погіршення чесько-російських відносин.

Про дані, зібрані у справі про вибухи у Врбетіце чеськими спецслужбами, був також поінформований президент країни Мілош Земан, який підтримав дії зовнішньополітичного відомства. Ведуться консультації з партнерами по Євросоюзу і НАТО.

Вибухи у Врбетіце відбулися 16 жовтня і 3 грудня 2014 року. Унаслідок першого вибуху загинули дві людини, в результаті другого жертв не було. На складі зберігалося до 50 тонн боєприпасів.

Паралельно поліція Чехії оголосила про розшук двох чоловіків, які 11-16 жовтня 2014 року приїхали у Прагу, а потім в Моравсько-Силезький та Злінський краї. Врбетіце, де сталися вибухи, знаходиться саме в Злінському краї.

Вказані чоловіки використовували російські паспорти на ім’я Олександра Петрова і Руслана Боширова. Судячи з оприлюднених поліцією фото, це ті ж чоловіки, яких звинувачували в отруєнні Скрипалів у Великій Британії у 2018 році (колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в місті Солсбері).

Розслідувачі Bellingcat раніше ідентифікували “Петрова” і “Боширова” як офіцерів ГРУ РФ Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу.

“Вони використовували щонайменше два посвідчення особи, коли вперше заявили про себе, з двома російськими паспортами на ім’я Олександра Петрова та Руслана Боширова, а потім – за молдовським паспортом на ім’я Миколи Попа та паспортом Таджикистану на ім’я Руслана Табарова”, – йдеться у заяві правоохоронців.