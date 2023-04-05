Про це повідомили České noviny.

За словами міністерки оборони Чехії Яни Чернохової, допомога може бути у вигляді непотрібного для країни майна з армійських складів. Відповідний перелік вона надала президенту Чехії Петру Павлу. Також вона вручила йому список допомоги, який Прага надіслала Києву раніше.

Допомогу запланували разом із начальником Генерального штабу Карелом Ржехкою.

“Це не фінансова допомога, це військові матеріали, які все ще знаходяться на наших складах, що вони непотрібні нам і армія справді може відправити в Україну без шкоди для власної обороноздатності”, — йдеться у заяві.

Очільниця оборонного відомства додала, що вона разом з Керлом Ржехкою стежать за тим, щоб матеріали, які вирушають в Україну, можна було чимось замінити.