Про це сповістив журналіст Філіп Хоркий.

Згідно з його даними, Україна отримає “старенькі” танки моделі Т-72 та БМП PbV-501. Техніка надходитиме Україні найближчим часом.

#CzechRepublic has already sent dozens of older T-72 tanks + BMPs to #Ukraine.

Equipment have been sent as a „gift“ from Czech Army after the discussion with NATO allies.https://t.co/eQNoS0EAiw pic.twitter.com/LGTiskrQQk

