Чеська республіка після консультацій з країнами НАТО відправляє в Україну партію наступальної техніки, зокрема танки та БМП.

Про це сповістив журналіст Філіп Хоркий.

Згідно з його даними, Україна отримає “старенькі” танки моделі Т-72 та БМП PbV-501. Техніка надходитиме Україні найближчим часом.

#CzechRepublic has already sent dozens of older T-72 tanks + BMPs to #Ukraine. Equipment have been sent as a „gift“ from Czech Army after the discussion with NATO allies.https://t.co/eQNoS0EAiw pic.twitter.com/LGTiskrQQk — Filip Horký (@FilipHorky) April 5, 2022

Довідка. Т-72 – радянський танк, що був прийнятий на озброєння у 1973 році. Основне озброєння для початкової серії Т-72 — модернізована танкова 125-мм гладкоствольна гармата 2А26М2. Pbv-501 – це чеська модифікація BMP-1A1 Ost, прийнятої на озброєння в 1979 р. БМП-1П. Оснащена кулеметом M2 Browinig.