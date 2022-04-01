Про це повідомляє Welt.

Зазначено, що очільниця Міністерства оборони ФРН Крістін Ламбрехт ухвалила передання на потреби Збройних сил України 58 одиниць PbV-501. Втім, відбудеться не одразу, оскільки техніка має бути попередньо відремонтована. За попередніми розрахунками це займе кілька тижнів.

Ці БМП раніше на озброєнні Німеччини після возз’єднання ФРН та НДР, а потім декілька разів переходили “з рук в руки”: Наприкінці 1990-х Берлін передав їх збройним силам Швеції, які продали їх потім чеській компанії. Своєю чергою, Прага мала намір продати їх Києву у 2019 р., але уряд канцлера ФРН Ангели Меркель заблокував угоду.

Довідка. Pbv-501 – це чеська модифікація BMP-1A1 Ost прийнятої на озброєння в 1979 р. БМП-1П. Оснащена кулеметом M2 Browinig.