Про це розповідають #Букви.

Коли: 22:00 за Києвом.

Де: стадіон “Рамон Санчес Пісхуан”.

Де дивитися онлайн-трансляцію: “Футбол 2”, Volia Football 2.

Дискваліфіковані: немає.

Травмовані: Діогу Кошта, Мухамед Мбайє (обидва – “Порту”).

“Челсі”: Менді, Аспілікуета, Тьяго Сілва, Рюдігер, Хадсон-Одої, Жоржиньо, Ковачіч, Чілуелл, Маунт, Зієш, Жиру.

“Порту”: Марчесін, Манафа, Мбемба, Пепе, Санусі, Отавіо, Сержіу Олівейра, Урібе, Корона, Марега, Таремі.