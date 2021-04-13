Про це розповідають #Букви.
Коли: 22:00 за Києвом.
Де: стадіон “Рамон Санчес Пісхуан”.
Де дивитися онлайн-трансляцію: “Футбол 2”, Volia Football 2.
Дискваліфіковані: немає.
Травмовані: Діогу Кошта, Мухамед Мбайє (обидва – “Порту”).
“Челсі”: Менді, Аспілікуета, Тьяго Сілва, Рюдігер, Хадсон-Одої, Жоржиньо, Ковачіч, Чілуелл, Маунт, Зієш, Жиру.
“Порту”: Марчесін, Манафа, Мбемба, Пепе, Санусі, Отавіо, Сержіу Олівейра, Урібе, Корона, Марега, Таремі.
- 7 квітня в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів португальський “Порту” зіграє на стадіоні “Рамон Санчес Пісхуан” зіграє з лондонським “Челсі”.