Сьогодні, 7 квітня, в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів португальський "Порту" зіграє на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" зіграє з лондонським "Челсі".

Про це розповідають #Букви.

Коли: 22:00 за Києвом.

Пряма трансляція на телеканалі “Футбол 1” і сервісі MEGOGO.

Арбітр: Славко Винчич (Словенія).

Орієнтовні склади команд

“Порту”: Марчесін – Манафа, Мбембе, Пепе, Зайду – Груїч, Урібе, Отава, Корона – Луїс Діас, Марега

“Челсі”: Менді – Аспілікуета, Крістенсен, Рюдігер – Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо – Маунт, Жиру, Вернер

Не зіграють: Мбайє, Олівейра, Таремі.

Положення в клубному рейтингу УЄФА:

“Порту”: 15

“Челсі”: 13

Цікаві факти:

“Порту” і “Челсі” зіграли між собою вісім матчів (п’ять перемог “Челсі”, одна нічия і дві перемоги “Порту”).

“Порту” і “Челсі” тренував Жозе Моуріньо.