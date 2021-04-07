Про це розповідають #Букви.
Коли: 22:00 за Києвом.
Пряма трансляція на телеканалі “Футбол 1” і сервісі MEGOGO.
Арбітр: Славко Винчич (Словенія).
Орієнтовні склади команд
“Порту”: Марчесін – Манафа, Мбембе, Пепе, Зайду – Груїч, Урібе, Отава, Корона – Луїс Діас, Марега
“Челсі”: Менді – Аспілікуета, Крістенсен, Рюдігер – Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо – Маунт, Жиру, Вернер
Не зіграють: Мбайє, Олівейра, Таремі.
Положення в клубному рейтингу УЄФА:
“Порту”: 15
“Челсі”: 13
Цікаві факти:
“Порту” і “Челсі” зіграли між собою вісім матчів (п’ять перемог “Челсі”, одна нічия і дві перемоги “Порту”).
“Порту” і “Челсі” тренував Жозе Моуріньо.
- 23 лютого відбувся матч першої гри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між “Атлетіко” і “Челсі”.