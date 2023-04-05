Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в етері національного марафону новин.
Череватому поставили запитання, чи дійсно ворог більше не відчуває “снарядного голоду”. На що він відповів наступне:
“Так, на жаль. Ми неодноразово говорили, що снарядного голоду там, де ворог зосереджує свої зусилля, не було. Наприклад, у нашому випадку це Бахмутський, Куп’янський та Лиманський напрямки”, – йдеться в повідомленні.
Він додав, що, на жаль, російське військо ще має досить значні потужності для того, аби бити по українських позиціях. За словами речника, зараз Лиманський напрямок “лідирує” щодо ураження артилерією РФ.
Лише протягом цієї доби відбулося 245 обстрілів Бахмута артилерією та 21 боєзіткнення. 88 окупантів знищено, 124 – зазнали поранень.
Також ЗСУ знищили три БпЛА ворога, одну станцію радіоелектронної боротьби та три польові склади з боєприпасами.
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