Про це інформує CNN.

У заяві норвезького уряду наголосили, що Норвегія передає снаряди, тоді як Данія дарує пов’язані з ними детонатори, мішки для метання та капсульні патрони.

На цю заяву відреагував президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що вдячний за пожертву.

Grateful to the Danish 🇩🇰 and Norwegian 🇳🇴 governments led by @Statsmin and @jonasgahrstore for the joint initiative to transfer an additional batch of artillery shells to Ukraine. Timely military assistance from partners is the key to bringing our joint victory closer!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 3, 2023