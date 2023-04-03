Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8000 артилерійських снарядів для ефективного захисту від російської збройної агресії. Своєю чергою, Володимир Зеленський наголосив, що своєчасна допомога партнерів – запорука наближення спільної перемоги.

Про це інформує CNN.

У заяві норвезького уряду наголосили, що Норвегія передає снаряди, тоді як Данія дарує пов’язані з ними детонатори, мішки для метання та капсульні патрони.

На цю заяву відреагував президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що вдячний за пожертву.

Grateful to the Danish 🇩🇰 and Norwegian 🇳🇴 governments led by @Statsmin and @jonasgahrstore for the joint initiative to transfer an additional batch of artillery shells to Ukraine. Timely military assistance from partners is the key to bringing our joint victory closer! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 3, 2023

Снаряди будуть “стандартними 155-мм артилерійськими боєприпасами НАТО і доповнять надані Данією 19 самохідних гаубиць Caesar”. Артилерійські снаряди Норвегії будуть поставлятися з власних запасів Збройних сил країни.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам заявив, що Україна має значну потребу в артилерійських боєприпасах.

Норвегія зробить свій внесок, де зможе. І для безпеки Європи, і для безпеки Норвегії важливо, щоб Україні вдалося протистояти нападу Росії”.

Виконуючий обов’язки міністра оборони Данії Трольс Лунд Поульсен погодився зі своїм колегою.

Українці все ще мають велику і нагальну потребу в боєприпасах для боротьби за свободу проти Росії. Данія, разом з іншими країнами ЄС і НАТО, перебуває в процесі приєднання, надаючи низку різних військових внесків. Наша співпраця з Норвегією є важливим прикладом цього”, – зазначив він.

3 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що союзники “єдині в рішучості триматися курсу і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”.