Про це заявив віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на Спеціальному київському безпековому форумі.

“На сьогодні 9,5 млн громадян України постраждали через дії Російської Федерації. Через цю війну, саме через війну, тим чи іншим чином пройшли вже близько 7 млн українців. Саме стільки громадян проживало в Донецькій і Луганській областях до початку цього військового збройного конфлікту. А близько половини жителів Донецької і Луганської областей на сьогодні знаходяться за межами своїх власних будинків, своєї власної землі, оскільки були змушені тікати від цієї війни”, – зазначив Резніков.

Він уточнив, що близько 2,5 млн громадян є жертвами незаконної анексії Криму. Ті ж, хто залишився на окупованому півострові, страждають від релігійних, політичних, національних утисків.

“Близько 300 тисяч українців пройшли через примусову російську паспортизацію лише на окупованому Донбасі. У Криму, за нашими даними, це торкнулося мало не 90% населення”, – розповів віце-прем’єр.

Резніков поінформував, що учасниками бойових дій на Донбасі стали близько 420 тисяч українських громадян. І тільки на тих територіях, які контролює український уряд, через військові дій вже загинули 14 тисяч осіб.

“За нашою інформацією, тільки на територіях, які ми контролюємо як уряд, сьогодні 14 тисяч українців вже загинули в цій війні”, – наголосив Резніков.

Він зазначив, що економічні втрати також є численними. Так, Віденський інститут економічних досліджень підрахував, що на мінімальне відновлення Донбасу знадобиться $ 21-22 млрд.

“Подолання наслідків війни триватиме мінімум одне покоління, не менше 25 років після настання миру, після початку деокупації”, – заявив Резніков.

(На відео – з 5 год. 30 хв.)