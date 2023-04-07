Через захворювання на коронавірус COVID-19 у матері, двоє її немовлят зазнали пошкоджень мозку, заразившись під час її вагітності.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дослідження вчених з Університету Маямі у науковому розділі “Педіатрія” на платформі American Academy of Pediatrics.

Згідно з дослідженням, обидві дитини мали серйозні затримки у розвитку. Крім того, одна дитина померла у віці 13 місяців.

За словами неонатологині та доцентки педіатрії в Університеті Майамі Мерлін Бенні, у жодного з немовлят не було позитивного тесту на вірус SARS-CoV-2, але був високий рівень антитіл до COVID-19 в крові.

Вона сказала, що це свідчить про те, що вірус перейшов від матері до дитини через плаценту.

Раніше лікарі лише підозрювали, що COVID-19 може впливати на мозок дитини в утробі, проте докази з’явилися тільки зараз.