Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дослідження вчених з Університету Маямі у науковому розділі “Педіатрія” на платформі American Academy of Pediatrics.
Згідно з дослідженням, обидві дитини мали серйозні затримки у розвитку. Крім того, одна дитина померла у віці 13 місяців.
За словами неонатологині та доцентки педіатрії в Університеті Майамі Мерлін Бенні, у жодного з немовлят не було позитивного тесту на вірус SARS-CoV-2, але був високий рівень антитіл до COVID-19 в крові.
Вона сказала, що це свідчить про те, що вірус перейшов від матері до дитини через плаценту.
Раніше лікарі лише підозрювали, що COVID-19 може впливати на мозок дитини в утробі, проте докази з’явилися тільки зараз.
“Це перший раз, коли ми змогли продемонструвати вірус в організмі плода при трансплацентарному проходженні”, – сказав на брифінгу доктор Майкл Пайдас, завідувач кафедри акушерства та гінекології в Університеті Маямі.
- Більше ніж через три роки після початку пандемії COVID-19, і попри спалахи грипу, які щорічно вбивають тисячі людей, досі немає остаточних доказів того, наскільки – і чи загалом носіння масок уповільнює передачу респіраторних вірусних інфекцій.
- Згідно з новим дослідженням, люди, які провадили здоровий спосіб життя до зараження COVID-19, мають менший ризик тривалого протікання хвороби.
- Пандемія COVID-19 та суворі карантинні обмеження негативно вплинули на розвиток економіки Гонконгу. Потенційно це місто і водночас спеціальний адміністративний район Китаю втратило 27 мільярдів доларів за останні три роки.