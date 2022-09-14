Про це повідомило МВС України. 

За словами начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова, одну з катувалень викрили в адмінбудівлі відділення поліції. У приміщеннях утримували від восьми до 15 осіб.

Фото: МВС України

У будівлі відділку поліції перебували бойовики терористичної організації так званої “ЛНР” та Чеченської республіки. Разом із ними були представники ОМОНу з Тольятті та ФСБ РФ.

Правоохоронці виявили дроти, які вели до прихованих відеокамер у приміщеннях. У них утримували заручників. Чоловікам та жінкам доводилося спати на підлозі.

Поліція встановила анкетні дані потерпілого та місце його поховання. Нині проводитиметься ексгумація тіла загиблого. Кількість утримуваних та постраждалих ще уточнюється.

Фото: МВС України