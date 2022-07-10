Окупанти стали перекидувати колону техніки з російською символікою V через Маріуполь у бік Бердянська. Разом з нею вирушила частина військової техніки, яка перебувала у місті.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

З Маріуполя вирушили ще автобуси з військовими. Всього було п’ять подібних транспортних засобів. Їх зафіксували минулого дня після першої половини дня.

Частину військової техніки додано до колони з міст зберігання в Маріуполі. Окупанти продовжують виводити її в бік лінії фронту.

Зазначимо, що напередодні до Маріуполя прибули п’ять автобусів з російськими військовими з напряму Волновахи й Донецька. Радник мера припустив, що росіяни посилюють охорону порту, оскільки вони проїхали до Приморського району.

Петро Андрющенко заявив, що окупанти створили два склади БК в житлових кварталах. Місцевим жителям рекомендують евакуюватись або тимчасово обрати інше місце мешкання для власної безпеки, щоб не стати “живим щитом”.

“З урахуванням військової ситуації та потужностей HIMARS, що надійшла на озброєння української армії, радимо маріупольцям, яких окупанти намагаються використати в якості “живого щита” прикриття складів, терміново евакуюватись або тимчасово обрати інше місце мешкання для власної безпеки”, — заявив радник мера.