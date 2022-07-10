Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Окупанти спробували “дати воду” зокрема на Лівобережжі. У селищі Волонтерівка на околицях міста вже не вперше виникали громадські бунти через відсутність води, світла та бездіяльність окупаційної”влади”.

“Ну, як дали. Вода на вулицях з’явилась, в кранах – ні”, – написав радник мера.

Петро Андрющенко зазначив, що такий результат є свідченням ремонту з огляду на його якість. Окупанти латають пробиті внаслідок артилерійських обстрілів труби хомутами. Вони це роблять замість того, щоб замінити пошкоджену інфраструктуру.

У Маріуполі залишаються понад 100 тисяч жителів. Місту загрожують екологічна катастрофа та спалах інфекційних хвороб.