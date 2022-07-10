Про це інформує пресслужба Служби безпеки України у Facebook.

“Російські загарбники намагалися зберегти цей інцидент у секреті, хоча мобілізовані з “Л/ДНР” і так здогадуються, що їх використовують, як гарматне м’ясо”, – наголошують у відомстві.

Перехоплена розмова велася між одним із бойовиків “ДНР”, якого РФ також мобілізувала на війну проти України та іншим учасником російської агресії.

Бойовик наголосив, що “ДНРівців” не годували та не платили їм зарплату. Такі нелюдські умови викликали обурення не лише у них, а й у дружин військових.

“Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае*ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе*ошили… Вот те армия, прикинь”, – розповів бойовик.

Співрозмовник поділився, що тоді кричали про те, що потрапили під обстріли до українців. Він також попросив нікому нічого про це не розповідати, не знаючи, що розмова перехоплена працівниками Служби безпеки.

Точна цифра втрат у результаті інциденту з боку РФ замовчується.