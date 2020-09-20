Сильні вітри стали причиною швидкого поширення лісових пожеж у горах на північний схід від Лос-Анджелеса, що спонукало владу зайнятися евакуацією мешканців району.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Площа пожеж збільшилася до 142 квадратних миль (368 квадратних кілометрів).

У суботу було видано наказ про евакуацію для всіх мешканців гірської громади Райтвуд, що налічує 4 000 осіб.

Масштаби руйнувань в районі приблизно в 80 км на північний схід від центру Лос-Анджелеса поки не відомі. Але офіційні представники парку округу Лос-Анджелес заявили, що пожежа знищила природний центр Devil’s Punchbowl Natural Area, геологічне диво, яке щорічно відвідує близько 130 000 людей.

На південній стороні Bobcat Fire пожежні продовжували захищати гору Вільсон, яка виходить на великий Лос-Анджелес і де розташована історична обсерваторія, заснована понад століття тому, а також численні радіомовні антени, що обслуговують Південну Каліфорнію.

Офіційні особи заявили, що пожежа, що почалася 6 вересня, являє собою серйозну проблему, тому що горить в районах, які не горіли десятиліттями, а також тому, що рятувальні служби по всій Каліфорнії обмежені в ресурсах. На лініях знаходилося близько 1660 пожежників.