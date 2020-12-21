Про це повідомляє Bloomberg.

Ексгумація близько 4 мільйонів норок відбудеться в травні з шестимісячним періодом очікування, який вважається достатнім, щоб гарантувати, що трупи будуть вільні від вірусу і безпечні. Після розкопок норок спалять. Органи охорони здоров’я заявили, що зберігання тварин в землі не представляє безпосереднього ризику забруднення озер, струмків, а також питної води.

Таким чином уряд намагається закінчити скандал, який змусив одного з міністрів піти у відставку і завдав шкоди репутації Данії як країни, яка впоралася з пандемією більш вміло, ніж більшість інших.

Небезпека від норки

Є ряд інших країн, які вирощують норку і в яких були виявлені штами коронавірусу у тварин, а саме Італія, Іспанія, Нідерланди, Швеція та США. Жодна з них до цих пір не зробила таких рішучих кроків, як Данія.

На початку листопада Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що мутація коронавірусу, виявлена ​​в Данії, підкреслює важливу роль, яку розведення норок може грати в передачі SARS-CoV-2.