На території РФ помічено рух російської військової техніки в бік кордону з Фінляндією - "у відповідь" на фінські наміри вступити до НАТО.

Про це повідомляє Daily Mail.

Очевидці зафіксували, як до кордону рухаються дорогою два берегові ракетні комплекси. Ймовірно, це мобільні системи берегової оборони К-300П “Бастіон-П”, призначені для знищення надводних кораблів.

Putin's warning for the West: Vladimir vows 'consequences' for those who interfere in Ukraine https://t.co/6H596tgr52 — Daily Mail Online (@MailOnline) April 12, 2022

Розгортання військ РФ відбувається після того, як Кремль укотре “застеріг” Фінляндію від вступу до НАТО. Зокрема, прессекретар Путіна Пєсков заявив, що цей крок “не поліпшить ситуацію” з безпекою в Європі, а депутат Держдуми РФ пригрозив, що це означатиме “руйнування країни”.