Про це повідомляє Daily Mail.

Очевидці зафіксували, як до кордону рухаються дорогою два берегові ракетні комплекси. Ймовірно, це мобільні системи берегової оборони К-300П “Бастіон-П”, призначені для знищення надводних кораблів.

Putin's warning for the West: Vladimir vows 'consequences' for those who interfere in Ukraine https://t.co/6H596tgr52

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 12, 2022