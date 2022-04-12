Про це повідомляє Daily Mail.
Очевидці зафіксували, як до кордону рухаються дорогою два берегові ракетні комплекси. Ймовірно, це мобільні системи берегової оборони К-300П “Бастіон-П”, призначені для знищення надводних кораблів.
Putin's warning for the West: Vladimir vows 'consequences' for those who interfere in Ukraine https://t.co/6H596tgr52
— Daily Mail Online (@MailOnline) April 12, 2022
Розгортання військ РФ відбувається після того, як Кремль укотре “застеріг” Фінляндію від вступу до НАТО. Зокрема, прессекретар Путіна Пєсков заявив, що цей крок “не поліпшить ситуацію” з безпекою в Європі, а депутат Держдуми РФ пригрозив, що це означатиме “руйнування країни”.
- Нагадаємо, після повномасштабного російського вторгнення в Україну кількість фінів, які вбачають у РФ значну військову загрозу, збільшилася на 25% і тепер становить 84%.
- Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що країна вже готова до нових санкцій проти РФ, водночас закликала усі західні компанії припинити співпрацю з агресором.