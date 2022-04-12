Про це повідомляє Daily Mail.

Очевидці зафіксували, як до кордону рухаються дорогою два берегові ракетні комплекси. Ймовірно, це мобільні системи берегової оборони К-300П “Бастіон-П”, призначені для знищення надводних кораблів.

Розгортання військ РФ відбувається після того, як Кремль укотре “застеріг” Фінляндію від вступу до НАТО. Зокрема, прессекретар Путіна Пєсков заявив, що цей крок “не поліпшить ситуацію” з безпекою в Європі, а депутат Держдуми РФ пригрозив, що це означатиме “руйнування країни”.