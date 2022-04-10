Про це Санна Марін зазначила в інтерв’ю Yle Ykkösaamu.
Так, зростання цін на електроенергію не є перешкодою для нових санкцій проти РФ.
За її словами, Захід має змусити припинитися цю війну та поступитися власним комфортом заради цього.
Прем’єр-міністра назвала промову Володимира Зеленського “вражаючою” у фінському парламенті та закликала компанії припинити роботу компаній в РФ.
Також Марін наголосила, що Фінляндія має серйозно обміркувати варіант вступу країни до НАТО.
Питання потенційного вступу Фінляндії до НАТО розглянуть до початку літа і рішення буде ухвалене на підставі цього аналізу. Перед поданням заяви про членство в альянсі необхідно отримати необхідні гарантії безпеки.
- Нагадаємо, австрійський канцлер Карл Нехаммер запевнив, що його країна посилюватиме санкційний тиск у межах Євросоюзу на РФ допоки агресор не припинить війну проти України.
- Після тижнів мовчання експрем’єр Італії та друг Путіна Сільвіо Берлусконі виступив з різким осудом вторгнення РФ в Україну та злочинами, які скоює російська армія на наших територіях.
- Своєю чергою, Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що війна з РФ буде виграна на полі бою.