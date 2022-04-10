Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що країна вже готова до нових санкцій проти РФ, водночас закликала усі західні компанії припинити співпрацю з агресором.

Про це Санна Марін зазначила в інтерв’ю Yle Ykkösaamu.

Так, зростання цін на електроенергію не є перешкодою для нових санкцій проти РФ.

За її словами, Захід має змусити припинитися цю війну та поступитися власним комфортом заради цього.

Прем’єр-міністра назвала промову Володимира Зеленського “вражаючою” у фінському парламенті та закликала компанії припинити роботу компаній в РФ.

Також Марін наголосила, що Фінляндія має серйозно обміркувати варіант вступу країни до НАТО.

Питання потенційного вступу Фінляндії до НАТО розглянуть до початку літа і рішення буде ухвалене на підставі цього аналізу. Перед поданням заяви про членство в альянсі необхідно отримати необхідні гарантії безпеки.