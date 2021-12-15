Про це повідомляє видання CNN Style.
Трейдер, який відволікся, випадково продав NFT-токен “Bored Ape” за соту частину його ринкової ціни.
“Bored Ape” — це колекція з 10 000 предметів цифрового мистецтва на блокчейні ETH (криптовалюта, яка використовується для багатьох торгів NFT).
Макс – власник одного з цих творів мистецтва випадково продав свій NFT за частку від того, що він коштував – зробив помилку, коли виклав товар для продажу. Він мав намір виставити Bored Ape номер 3547 на продаж за 75 ETH. Але через неуважність під час одного з багатьох торгів, які він щодня перераховує в Інтернеті, він замість цього ввів “0,75 ETH” (2844 доларів США).
“Я миттєво побачив помилку, коли мій палець клацнув мишею, але перш ніж я встиг натиснути “Скасувати” – 250 000 доларів зникли”, – сказав чоловік.
Він сказав, що NFT був миттєво куплений автоматизованим обліковим записом, який пізніше перепродав його за 59,99 eth (227 558 доларів США).
Однак, така невдача не зламала його: “Після цього я витратив лише 5 хвилин, а потім повернувся до роботи, торгуючи іншими речами”, — додав він, сказавши, що “помилка не така вже й страшна в загальній картині”.
У традиційних банківських операціях такі помилки зазвичай легко усуваються, якщо банк, який проводить транзакцію, швидко повідомляє про помилку.
Але на нерегульованому ринку криптоторгівлі зазвичай немає способу скасувати такий продаж.
Довідка: NFT – це останній феномен криптовалюти, який набув популярності. Простіше кажучи, NFT перетворюють цифрові твори мистецтва та інші предмети колекціонування на єдині у своєму роді активи, які можна перевірити, якими легко торгувати на блокчейні.
- Нагадаємо, згідно з технічними прогнозами, у 2022 році на NFT чекає занепад.
- Також студія Warner Bros. планує випустити спеціальні NFT-аватари за мотивами фільму “Матриця: Воскресіння”.