“Я миттєво побачив помилку, коли мій палець клацнув мишею, але перш ніж я встиг натиснути “Скасувати” – 250 000 доларів зникли”, – сказав чоловік.

Він сказав, що NFT був миттєво куплений автоматизованим обліковим записом, який пізніше перепродав його за 59,99 eth (227 558 доларів США).

Однак, така невдача не зламала його: “Після цього я витратив лише 5 хвилин, а потім повернувся до роботи, торгуючи іншими речами”, — додав він, сказавши, що “помилка не така вже й страшна в загальній картині”.