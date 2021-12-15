Про це повідомляє видання CNN Style.

Трейдер, який відволікся, випадково продав NFT-токен “Bored Ape” за соту частину його ринкової ціни.

“Bored Ape” — це колекція з 10 000 предметів цифрового мистецтва на блокчейні ETH (криптовалюта, яка використовується для багатьох торгів NFT).

Bored Ape номер 4 418

Макс – власник одного з цих творів мистецтва випадково продав свій NFT за частку від того, що він коштував – зробив помилку, коли виклав товар для продажу. Він мав намір виставити Bored Ape номер 3547 на продаж за 75 ETH. Але через неуважність під час одного з багатьох торгів, які він щодня перераховує в Інтернеті, він замість цього ввів “0,75 ETH” (2844 доларів США).

“Я миттєво побачив помилку, коли мій палець клацнув мишею, але перш ніж я встиг натиснути “Скасувати” – 250 000 доларів зникли”, – сказав чоловік.

Він сказав, що NFT був миттєво куплений автоматизованим обліковим записом, який пізніше перепродав його за 59,99 eth (227 558 доларів США).

Картинка, за яку заплатили лише соту частину її вартості, фото: CNN

Однак, така невдача не зламала його: “Після цього я витратив лише 5 хвилин, а потім повернувся до роботи, торгуючи іншими речами”, — додав він, сказавши, що “помилка не така вже й страшна в загальній картині”.

У традиційних банківських операціях такі помилки зазвичай легко усуваються, якщо банк, який проводить транзакцію, швидко повідомляє про помилку.

Але на нерегульованому ринку криптоторгівлі зазвичай немає способу скасувати такий продаж.

Довідка: NFT – це останній феномен криптовалюти, який набув популярності. Простіше кажучи, NFT перетворюють цифрові твори мистецтва та інші предмети колекціонування на єдині у своєму роді активи, які можна перевірити, якими легко торгувати на блокчейні.