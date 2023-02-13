У Київській, Хмельницькій, Житомирській областях та у м. Київ у міру зростання споживання теж можливе застосування відключень відповідно до графіків операторів систем розподілу для уникнення ризику перевантаження обладнання.

Про це пише пресслужба “Укренерго”.

Повідомляється, що споживання електроенергії поступово зростає, порівняно з вихідним днем, що є традиційним для початку робочого тижня. Дефіцит потужності в енергосистемі поки що відсутній. Наявної потужності достатньо, щоб покрити потреби споживання.

Зазначено, що відсутність дефіциту пояснюється тим, що після ремонтів у роботу включено додаткові енергоблоки на декількох теплових електростанціях, зросло виробництво електроенергії в енергосистемі, яке повною мірою покриває споживання. Також через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції. Збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини.

Крім того, через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні поки що не доводились. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка.

Нагадується, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. На тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначено, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години.

Також додається, що на низці електростанцій, пошкоджених під час ракетних та дронових атак росіян, продовжуються ремонтні роботи. Також ремонтні бригади “Укренерго” продовжують ремонтні роботи всіх об’єктах магістральних мереж, пошкоджених внаслідок російських атак, з метою усунення мережевих обмежень та передачі електроенергії від генерації до споживачів.