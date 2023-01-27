У зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ Україна втратила близько 25% своїх посівних територій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики з посиланням на слова першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького.

“Якщо ми говоримо про посівну кампанію, то наразі не можемо використовувати приблизно 25% площ через ведення бойових дій або тимчасову окупацію територій”, — зазначив посадовець.

За словами міністра, після деокупації знадобиться багато часу на розмінування та очищення українських територій: “Те, що залишає окупант, потребує як мінімум кількох місяців, а то й до року часу для повернення до виробництва”, — додав Висоцький.

Також частину площ не вдалося засіяти через несприятливі погодні умови. Тому, весною потрібно покрити дефіцит не посіяних озимих.

Посадовець додав, що зараз складно прогнозувати цьогорічні валові збори сільськогосподарських культур, які значно залежатимуть від погодно-кліматичних умов під час проведення комплексів польових робіт, а також фінансового і матеріально-технічного забезпечення конкретного сільськогосподарського товаровиробника.

“Вже зараз можна спрогнозувати зменшення їх внесення до 50% від науково обґрунтованих норм через здорожчання”, — йдеться в повідомленні.