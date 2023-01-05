Заступниця директора всесвітнього продовольчої програми World Food Programme в Україні Маріанна Уорд повідомила, що програма ООН придбала ще 60 тисяч тонн української агропродукції для Ефіопії.

Про це інформує пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Відтак, сьогодні, 5 січня, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів зустріч із заступницею директора World Food Programme в Україні Маріанною Уорд.

Під час зустрічі Маріанна Уорд заявила, що World Food Programme закупила ще 60 тисяч тонн української агропродукції. За її словами, гуманітарне зерно буде завантажене на два судна в порту Чорноморськ та спрямоване до Ефіопії.

Перше судно Amira Hana вже очікує проведення інспекції спільними координаційним центром (JCC) на вхід. У межах цієї зустрічі сторони домовилися про подальшу координацію дій у питаннях надання гуманітарної допомоги найбіднішим країнам Африки та Азії для запобігання голоду.

Крім того, сторони обговорили поточний стан та подальші перспективи реалізації гуманітарної продовольчої ініціативи Grain from Ukraine.

Зазначимо, що Grain from Ukraine — продовольча ініціатива, спрямована на забезпечення зерном країни, які опинилися на межі голоду. Вона реалізується в партнерстві з World Food Programme. Обсяг акумульованих коштів, наданих міжнародними партнерами для української ініціативи Grain from Ukraine становить близько 200 мільйонів доларів.

ДОВІДКА. Всесвітня продовольча програма (World Food Programme, WFP) – ланка Організації Об’єднаних Націй з питань надання харчової допомоги, найбільший підрозділ гуманітарної допомоги. Програма забезпечує харчами близько 90 мільйонів людей протягом року, 58 з яких — діти. Зі своєї штаб-квартири, яка розташована в Римі та зі своїх підрозділів, які містяться в понад 80 країнах світу. Всесвітня продовольча програма допомагає людям, які не в змозі забезпечувати харчовими продуктами себе та власні сім’ї.