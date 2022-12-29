Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.

Водночас Київська кільцева електричка — за розкладом.

“Усі “Фортеці незламності” на вокзалах мають резервне живлення та прихищають людей. Посадка та висадка на поїзди триває через підземні переходи, де це можливо, а ми нагадуємо, що в разі спізнення через тривогу на свій поїзд, ви можете з тим же квитком протягом доби доїхати будь-яким іншим рейсом того ж напрямку”, — йдеться в повідомленні.