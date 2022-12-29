Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.
- №7/8 Одеса-Головна — Харків +2:37
- №1/2 Харків — Івано-Франківськ +1:07
- №129/130 Кременчук — Ворохта +0:39
- №149/150 Полтава-Південна — Чернівці +0:39
- №65/66 Умань — Харків +0:37
Водночас Київська кільцева електричка — за розкладом.
“Усі “Фортеці незламності” на вокзалах мають резервне живлення та прихищають людей. Посадка та висадка на поїзди триває через підземні переходи, де це можливо, а ми нагадуємо, що в разі спізнення через тривогу на свій поїзд, ви можете з тим же квитком протягом доби доїхати будь-яким іншим рейсом того ж напрямку”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поїзд 38 Запоріжжя-Київ прибув на 20 хвилин пізніше, бо затримався на дільниці Славгород-Синельниково: посеред колії лежали уламки збитого “Шахеда”.
В “Укрзалізниці зауважили, що сили ППО ЗСУ — єдині, кому “офіційно дозволяється смітити на коліях”.
- Від ранку у більшій частині України лунає повітряна тривога. В оперативному командуванні “Південь” попередили про ризик завдання ракетного удару.
- Сьогодні вранці під час чергового обстрілу України над Києвом було збито російську ракету.