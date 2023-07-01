Через тиждень після того, як заколот став найстрашнішим викликом правлінню президента Володимира Путіна за понад два десятиліття, ключові подробиці повстання все ще невідомі.

Джерело: AP News

Невизначеність також вирує навколо долі очільника ПВК “Вагнер” Євген Пригожина та його найманців, а також угоди, яку вони отримали від Кремля, і того, яке майбутнє чекає на російського міністра оборони Сергія Шойгу, якого вони намагалися скинути. Нарешті, і, мабуть, найбільше невідоме: чи зможе Путін усунути слабкі сторони, виявлені подіями минулих вихідних?

Багато оглядачів стверджують, що Пригожин не зміг би так легко захопити військові об’єкти в південному місті Ростов-на-Дону 24 червня та здійснити свій стрімкий марш на Москву без змови з деякими членами військового керівництва.

Тисячі членів його приватної армії проїхали майже 1000 кілометрів через Росію, не зустрівши серйозного опору, і збили щонайменше сім військових літаків, убивши щонайменше 10 пілотів.

Пригожин сказав, що вони підійшли на 200 кілометрів від Москви, коли він наказав їм повернутися в межах угоди, укладеної за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Ця угода амністувала його та членів ПВК “Вагнер”, що дозволило їм переїхати до Білорусі .

Деякі спостерігачі Кремля вважають, що старші військові офіцери могли підтримати його поштовх до відставки міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Або просто вирішили почекати і подивитися, що станеться.

“Бос найманців “Вагнера” розраховував на солідарність вищих офіцерів армії, і оскільки він наблизився до Москви, не зустрівши особливого опору, можливо, він не зовсім помилився”, — написав аналітик Михайло Комін у коментарі для Фонду Карнегі.

“Цілком можливо, що на початку свого “маршу справедливості” Пригожин вірив, що знайде солідарність серед багатьох офіцерів збройних сил, і що в разі успіху його повстання до них приєднаються певні групи всередині правлячої еліти. ”

Російські правоохоронні органи можуть розділити це переконання. Деякі військові блогери повідомили, що слідчі перевіряють, чи не перейшли деякі офіцери на бік Пригожина.

Вважається, що одного високопоставленого військового, генерала Сергія Суровікіна , який мав давні зв’язки з Пригожиним, затримали, повідомили агенції Associated Press двоє осіб, знайомих із справою, посилаючись на оцінки розвідок США та України. Невідомо, чи пред’явлено Суровікіну якісь звинувачення і де він утримується.

Російські військові блогери повідомили, що деяких прикордонників звинуватили в тому, що вони не чинили опору конвою вагнерівцям під час переходу в Росію з України, а деяким пілотам також висунули звинувачення за відмову зупинити рух конвою в бік Москви.

Однак офіційного підтвердження цих заяв не було, і перевірити їх було неможливо.

Відзначаючи відсутність сильної військової відповіді на заколот, дехто посилався на хаотичну та невизначену ситуацію та сумніви Кремля щодо застосування сили в населених пунктах.

Марк Галеотті, лондонський експерт із питань російської безпеки, сказав, що державна система є “ієрархічною та повільною” та не заохочує ініціативу.

“У цьому контексті люди просто не захочуть діяти без прямого наказу або тому, що вони просто бояться, що їх покарають, якщо вони помиляться, або тому, що насправді вони відчувають певну симпатію до Пригожина”, — додав він.

Прокремлівський аналітик Сергій Марков сказав, що дехто в російській армії спочатку, можливо, не бажав протистояти Пригожину, але їхнє ставлення стало жорсткішим після того, як найманці Пригожина збили кілька військових вертольотів.

Ще однією загадкою є угода, яка поклала край заколоту. Головне розвідувальне відомство Росії порушило розслідування проти Пригожина за повстання, але пізніше справу було закрито в межах цієї угоди. Путін, Пригожин і Лукашенко описали це як компроміс, спрямований на те, щоб уникнути кровопролиття, але деталей було оприлюднено небагато.

Також невизначене майбутнє Пригожина і ПВК “Вагнер”. Путін сказав, що найманці, які не брали участі в заколоті, можуть підписати контракти з міноборони, піти у відставку або переїхати до Білорусі, але невідомо, скільки їх приєднається до нього і чи залишаться вони єдиною силою.

Пригожин може не почуватися в повній безпеці під керівництвом Лукашенка, який відомий своїм жорстким правлінням і покладається на політичну та фінансову підтримку Путіна. Точне місцезнаходження ватажка найманців невідоме. Лукашенко підтвердив, що перебуває в Білорусі, а речник Кремля Дмитро Пєсков не сказав, де він перебуває.

Можна очікувати, що Лукашенко буде зберігати жорсткий контроль над військами Пригожина.

“Я підозрюю, що Москва сподівається, що це станеться так, що командири переїдуть до Білорусі, а потім, можливо, покинуть табір для проведення операцій в Африці”, — сказав Майкл Кофман, експерт Центру військово-морського аналізу. “Тим часом вони спробують повернути важку техніку “Вагнер”, а потім придумають, як використати рядових, які вирішать залишитися”.

Інші вважають, що Кремль не дозволить Пригожину самостійно працювати за кордоном, як це було раніше. Звіти з Сирії цього тижня свідчать про те, що вагнерівцям було наказано з’явитися на головну російську військову базу в країні.

Попри те, що Росія закрила кримінальне розслідування заколоту, Путін дав зрозуміти, що влада перевірить ПВК “Вагнер” на наявність будь-яких правопорушень. Це може створити основу для потенційних звинувачень у фінансових злочинах.

Путін заявив, що уряд влив мільярди доларів у ПВК “Вагнер”. Ця заява послідувала після того, як раніше він повністю заперечував будь-який зв’язок між державою та групою найманців.

“Виявляється, Володимир Путін фактично заплатив за заколот грошима платників податків”, – пише аналітик Андрій Колесніков.

Хоча заявленою метою Пригожина було усунення вищого військового керівництва, включаючи міністра оборони, деякі бачать, що Шойгу може вийти сильнішим з ситуації.

“Інтригуюче те, що головним бенефіціаром, здається, є Шойгу: якщо Пригожина та ПВК “Вагнер” виключити, Путін тепер має імунітет проти подібного заколоту та будь-якого досвіду з приватними військовими компаніями”, — сказала аналітик Тетяна Станова.

За її словами, Шойгу міг би використати розборки, щоб позбутися будь-яких ознак незгоди серед керівництва.

Але Комін з Фонду Карнегі сказав, що повстання Пригожина “виявило масштаби кризи в російських збройних силах, які розчаровані постійними невдачами та втомлені від війни, а також у військовій і силовій елітах”.

Це могло б підготувати основу для нових подібних випробувань авторитету.

“Коли старші та середні офіцери ефективно відповідають на збройний заколот ударом “повільно”, можна не сумніватися, що бос ПВК “Вагнера” не буде останнім суперником, який буде протистояти Шойгу та його союзникам і намагатиметься отримати вигоду через невисловлене, але зростаюче обурення в російських збройних силах”, – додав Комін.

Також точаться дебати про майбутнє військових контрактників у Росії.

Владислав Сурков, колишній старший помічник Путіна, рішуче стверджував, що вони становлять серйозну загрозу цілісності Росії, заявивши, що приватні армії, такі як ПВК “Вагнер”, можуть перетворити Росію на “євразійську племінну зону”.

Попри те, що швидка угода з Пригожиним запобігла битві за Москву, яка могла занурити всю країну в хаос, криза виявила шокуючі слабкості в уряді Путіна.

Після невдалої відповіді на заколот Путін спробував виправити збитки, завдані його становищу, серією заходів, спрямованих на демонстрацію сили та авторитету. Державне телебачення розповсюдило повідомлення про те, що швидке припинення повстання зробило Путіна ще сильнішим.

Він виступав перед військовослужбовцями армії та правоохоронними органами під час церемонії в Кремлі, яка імітувала пишні військові обряди Російської імперії.

Він приїхав до міста Дербент у переважно мусульманському регіоні Дагестану на ісламське свято Курбан-байрам. Він ходив серед радісних натовпів, спілкувався з людьми та потискав руки, і навіть позував для фото — надзвичайно рідкісна поведінка для скритного та стриманого лідера, який, як відомо, був обережним у соціальних контактах під час пандемії коронавірусу.

Очевидно, намагаючись перегорнути сторінку повстання, Путін зосередився на таких питаннях, як розвиток індустрії туризму в Дербенті або технологічні інновації.

Але попри такі спроби та зусилля державної пропагандистської машини з контролю за збитками, слабкість і вразливість Путіна стали очевидними.

“Цей заколот був настільки шокуючим, що багатьом здавалося, що режим близький до краху, що значно підриває здатність Путіна забезпечити контроль в очах політичного класу”, — сказала Станова.

Але міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у п’ятницю відкинув заяви про те, що невдалий заколот виявив будь-яку слабкість, заявивши, що “Росія завжди виходила сильнішою з будь-яких проблем… і так буде і цього разу”.