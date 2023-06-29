Президент Росії Володимир Путін після заколоту ПВК "Вагнер" і його глави Євгена Пригожина намагається продемонстрували свій авторитет в народі. Цим стали зустрічі й публічні заходи після довгої ізоляції.

Джерело: СNN

Схоже російський диктатор змінив тактику, якої дотримувався останні три роки, коли він рідко з’являвся на публіці. Під час пандемії він перебував майже в ізоляції або сидів за величезним столом, далеко від людей навколо.

“Однак після того, як на вихідних Путін зіткнувся з найбільшим в історії викликом своїй владі, він знову опинився в “центрі уваги”, — підкреслило видання.

Нині адміністрація Путіна докладає всіх зусиль, щоб підтвердити авторитет Путіна. Заходи покликані “продемонструвати єдність і солідарність держави і армії під його керівництвом”.

Зокрема 28 червня Путін з’явився на публіці під час поїздки до Дагестану. Російські пропагандисти поширили відео, де його зустріли “прихильники” на вулицях міста Дербент.

Пізніше глава РФ наголосив, що у нього “не було жодних сумнівів щодо реакції (на його візит – ред.) в Дагестані і по всій країні”.

Іншою його появою після заколоту був виступ перед учасниками Міжнародного молодіжного промислового форуму, який проходив у Тулі. Але у Кремлі не уточнили, коли і де було знято відео.