Джерело: CNN
За словами Борреля, Путін виходить із ситуації, що сталася на цих вихідних довкола ПВК “Вагнер” , ослабленим, проте це становить ще більшу загрозу.
Тож, як відзначив головний дипломат ЄС, дуже важливо усвідомлювати наслідки та розуміти, хто стоїть за цією спробою державного перевороту.
Водночас посадовець зауважив, що російський диктатор більше не є “єдиним господарем у місті”, і “втратив монополію на владу”.
“Досі ми дивилися на Росію як на загрозу, тому що вона представляла собою силу, зосереджену в Україні. Зараз ми повинні дивитися на Росію як на ризик через внутрішню нестабільність”, – резюмував Боррель.
- Президент Росії Володимир Путін після заколоту ПВК “Вагнер” і його глави Євгена Пригожина намагається продемонстрували свій авторитет в народі. Власне цим зумовлені його зустрічі й публічні заходи після тривалої ізоляції.
- Фабрику тролів Євгена Пригожина, котрий також володіє ПВК “Вагнер”, паралізовано вже майже тиждень після спроби заколоту. Тепер у неї та низки медіа зміниться власник, бо найімовірнішим претендентом на ці активи вважають структури Юрія Ковальчука – російського підприємця, основного акціонера і ексголову ради директорів банку “Росія”.
- Заступника командувача військовими операціями РФ в Україні генерала Сергія Суровікіна, ймовірно, заарештовано. Інформацію надали анонімні джерела, близькі до апарату Міноборони РФ.
- Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що президент РФ Володимир Путін намагається представити очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина корупціонером і брехуном, щоб зруйнувати його репутацію серед вагнерівців та в російському суспільстві.