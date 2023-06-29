Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Володимир Путін ослаб після невдалого бунту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, і це становить велику загрозу.

Джерело: CNN

За словами Борреля, Путін виходить із ситуації, що сталася на цих вихідних довкола ПВК “Вагнер” , ослабленим, проте це становить ще більшу загрозу.

Тож, як відзначив головний дипломат ЄС, дуже важливо усвідомлювати наслідки та розуміти, хто стоїть за цією спробою державного перевороту.

Водночас посадовець зауважив, що російський диктатор більше не є “єдиним господарем у місті”, і “втратив монополію на владу”.

“Досі ми дивилися на Росію як на загрозу, тому що вона представляла собою силу, зосереджену в Україні. Зараз ми повинні дивитися на Росію як на ризик через внутрішню нестабільність”, – резюмував Боррель.