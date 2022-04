Про це повідомляється у Twitter міноборони Великої Британії.

У Великій Британії наголосили, що крейсер “Москва”, будучи флагманом Чорноморського флоту РФ, відігравав ключову роль і в якості командного корабля, і в якості вузла протиповітряної оборони.

У британській розвідці також нагадали, що це вже друга втрата основних військово-морських об’єктів для Росії. Раніше, як відомо, українські військові знищили російський десантний корабель “Саратов” поблизу порту Бердянськ.

За інформацією британської розвідки, після втрати “Москви” та “Саратова” Росії, ймовірно, доведеться переглянути свої позиції у Чорному морі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 April 2022

