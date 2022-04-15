Про це повідомляється у Twitter міноборони Великої Британії.
У Великій Британії наголосили, що крейсер “Москва”, будучи флагманом Чорноморського флоту РФ, відігравав ключову роль і в якості командного корабля, і в якості вузла протиповітряної оборони.
У британській розвідці також нагадали, що це вже друга втрата основних військово-морських об’єктів для Росії. Раніше, як відомо, українські військові знищили російський десантний корабель “Саратов” поблизу порту Бердянськ.
За інформацією британської розвідки, після втрати “Москви” та “Саратова” Росії, ймовірно, доведеться переглянути свої позиції у Чорному морі.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 April 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/y0p4n4J46U
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 15, 2022
- Нагадаємо, у міноборони РФ зробили заяву, що російський крейсер “Москва” остаточно затонув. 13 квітня на ракетному крейсері “Москва” Чорноморського флоту РФ виникла пожежа.
- Раніше колишній голова Верховної Ради України Олександр Турчинов прокоментував знищення російського крейсера “Москва” українськими крилатими ракетами. За інформацією Турчинова, раніше українська ракета “Нептун” пошкодила інший ворожий корабель – “Адмірал Ессен”.