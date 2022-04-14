Колишній голова Верховної Ради України Олександр Турчинов прокоментував знищення російського крейсера "Москва" українськими крилатими ракетами. За інформацією Турчинова, раніше українська ракета "Нептун" пошкодила інший ворожий корабель - "Адмірал Ессен".

Про це Олександр Турчинов написав на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією політика, два тижні тому українська крилата ракета Р-360 “Нептун” завдала удару по іншому ключовому кораблеві РФ, “Адміралу Ессену”. За даними Турчинова, протиракетні засоби ворожого корабля зафіксували загрозу удару лише при підльоті ракети.

Опісля вони відкрили загороджувальний вогонь, проте навіть обстріляна українська ракета завдала кораблю значних пошкоджень і вивела його з бойової операції.

Під час удару по крейсеру “Москва” було запущено одразу дві українські ракети, написав Турчинов, і результат цього удару тепер відомий всьому світу.

Ексглава ВРУ додав, що проєкт розробки та виготовлення “Нептуна” реалізовані КБ “Луч” у нереально короткий термін та при мінімальному фінансуванні в умовах війни з Росією.

“Вже у 2018 році було проведено вдалі випробування та знищено морські цілі. Планувалося виготовлення не тільки незалежного мобільного комплексу, але і комплексів крилатих ракет морського та повітряного базування. На жаль, останні проєкти були призупинені після 2019 року. Сподіваюся, їх усіх буде відновлено, і наші крилаті ракети знайдуть свої цілі і в московському кремлі”, – написав Турчинов.

Він зауважив, що деякі “експерти” почали розповсюджувати інформацію, нібито по крейсеру “Москва” завдали удар американською протикорабельною ракетою “Гарпун”, проте це – брехня.

Олександр Турчинов подякував українським військовим, вченим і працівникам КБ “Луч”, а також іншим підприємствам ВПК на чолі з Героєм України Олегом Коростельовим за їх унікальний внесок в оборону Української держави.

ДОВІДКА: Державне підприємство «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» засноване в 1965 році як основний розробник в СРСР автоматизованих систем контролю та діагностики спеціальної авіаційної техніки.

За свою історію підприємство розробило та передало у виробництво понад 40 типів складних наукомістких виробів, серед яких – автоматизовані та автоматичні системи контролю та діагностики авіаційних засобів ураження, блоки електричних рульових приводів, інші системи та агрегати високоточної зброї, а також системи контролю та управління технологічними процесами в промисловості, складна медична техніка та товари народного споживання.

Продукція, розроблена ДП «ДержККБ «Луч», успішно експлуатується як в Україні, так і в багатьох країнах світу.

Серед виготовленої продукції КБ “Луч”:

– перевізний протитанковий ракетний комплекс «Бар’єр», який встановлюється на башті бойової машини типу БМП (БТР), та його вертолітна версія «Бар’єр-В»;

– переносний протитанковий ракетний комплекс «Скіф»;

– боєприпаси з протитанковими керованими ракетами «Стугна» та «Комбат», призначеними для стрільби з гармати МТ-12 чи танків різних модифікацій;

– некеровані та кориговані авіаційні ракети для озброєння різних типів літаків та вертольотів.

ДОВІДКА: Р-360 «Нептун» — українська протикорабельна крилата ракета. Розроблена в київському конструкторському бюро «Луч» у 2014―2020 роках. 2020 року береговий комплекс РК-360МЦ «Нептун» на основі ракети прийнято на озброєння Збройних сил України.

Ракета призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн і має бойову частину масою 150 кг. Ракета має дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах — кілька метрів над рівнем моря. Ракета може маневрувати під час польоту, дальність якого — до 280 км.

Ракета призначена для використання з трьох платформ: корабельного, наземного і повітряного базування.