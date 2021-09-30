Посухи та урагани призводять до того, що листя на деревах перестає жовтіти.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Восени знижується температура повітря та тривалість світлового дня. В цей час хлорофіл розпадається, а листя набуває золотистих та багряних відтінків. Жовтіння листя є складним механізмом. Тепла осінь призводить до того, що листя перестає жовтіти вчасно і просто засихаючи відпадає.

Проте листя, яке не жовтіє, несе більшу загрозу, ніж відсутність естетичної осені. На деревах та у лісах поширюються види шкідників, які гублять дерева.

“Це вже відбувається. Хвиля тепла цього літа на Тихоокеанському північному заході принесла в Орегон температуру понад 110 градусів за Фаренгейтом (43 за Цельсієм – ред.), що призвело до стану, який називається “опік листя”, при якому воно передчасно підрум’яниться”, – розповів Кріс Стіл, професор відділу лісових екосистем та суспільства в Державному університеті Орегону, США.

Захисники природи кажуть, що відсутність жовтого листя є ще однією причиною, чому варто зменшувати спалювання палива.

“Якщо ми зможемо зберегти недоторканими великі важливі ліси, вони забезпечать те, від чого ми залежимо – чисте повітря, чисту воду, чисті ліси, а також натхнення для осені”, – сказав Енді Фінтон, директор з охорони ландшафту та лісовий еколог глобальної екологічної організації The Nature Conservancy.