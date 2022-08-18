Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Грищука, меморандум про співпрацю між українським міністерством та фірмою, яка організовує азартні ігри – це “чергове дно”.

“Ми, звичайно, легалізували гральний бізнес в Україні, але не настільки, щоб він з Міністерством освіти і науки підписував меморандум про співпрацю”, – іронічно заявив Грищук.

У коментарях до свого допису він опублікував скриншоти з реакціями українців на співпрацю МОН та Parimatch.

Також у коментарях Роман Грищук пояснив, що не має претензій до Parimatch, адже у цій ситуації його хвилює те, що Міністерство освіти фактично рекламує букмекерську контору.

ДОВІДКА: МОН та фонд Parimatch Foundation уклали меморандум про співпрацю, ключовою метою якого є підвищення компетентностей педагогічних працівників, зокрема працівників фізичного виховання, вдосконалення методик їхньої роботи з учнями.