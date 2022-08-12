У Рівненській обласній раді «слуги» разом з іншими зняли з посади голову облради через його боротьбу з Московським патріархатом. В «ЄС» відреагували

Про це йдеться у відповідній заяві.

У “ЄС” нагадали, що “на час війни політика закономірно зникла в Україні, її місце зайняли висока громадянська свідомість і принципи взаємопідтримки замість взаємопоборення”.

“На жаль, попри проголошену єдність заради перемоги, бачимо щоденне порушення принципів єднання. Політика, вірніше, політиканство повернулося в Україну.Ми проти політичних інтриг та політиканства, продемонстрованих деякими політичними силами у Рівненській обласній раді”, — наголосили в партії.

Зазначається, що 12 серпня фракції “Слуга Народу”, “За Майбутнє”, “Батьківщина”, Радикальна партія та “Сила і честь” зняли з посади голову облради Сергія Кондрачука за “внесення розколу в суспільство”. Причина — його ініціатива заборонити діяльність релігійних організацій, центр управління яких знаходиться у РФ.

“Під час війни підігрувати московському патріархату і зводити рахунки з політичними конкурентами – це грати на боці ворога. І саме це сьогодні зробили ті, хто голосував за відставку Сергія Кондрачука. Пан Кондрачук послідовно, багато років боровся з московським патріархатом, представники якого причетні до підривної діяльності й колабораціонізму”, — зауважили в “ЄС”.

Депутати впевнені, що події в Рівненській облраді показують, що “фактична коаліція, яка виникла у ВР у “Слуг народу” з групою “За майбутнє” і рештками ОПЗЖ – це не випадковість, а позиція”.

Раніше окремі депутати фракцій “Слуга народу”, ВО “Батьківщина”, “Сила і честь” та “За майбутнє” зареєстрували проєкт рішення про звільнення голови Рівненської обласної Ради Сергія Кондрачука.

За його словами, жодна посада не змусить його “відмовитися від своїх принципів та цінностей і піти на угоду з тими, хто у часи війни захищає Московію в Україні”: “Соромно, що ця організація і досі має покровителів у найвищих владних кабінетах. Переконаний, інформація про моє можливе звільнення спричинить ейфорію серед духовенства та прихожан московської церкви”, — зазначив Кондрачук.