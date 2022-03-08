Російський мільярдер Володимир Лісін надіслав лист співробітникам своєї компанії "НЛМК", у якому назвав трагедією втрати в Україні та закликав до мирного розв'язання конфлікту.

Про це йдеться у матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

У листі компанія “НЛМК” та рада директорів компанії аисловила сподівання на швидке, мирне та дипломатичне розв’язання конфлікту в Україні.

Російський олігарх закликав зупинити війну в Україні та наголосив, що загибель українців – це трагедія, яку неможливо виправдати чи пояснити.

Зазначається, що справжність листа Лісіна вже підтвердив речник компанії “НЛМК”.

Варто додати, що Володимир Лісін не перший російський олігарх, який виступив проти війни в Україні. Раніше таку позицію озвучили Леонід Михельсон, Олег Дерипаска, Вагіт Алекперов, Михайло Фрідман, Олег Тіньков.