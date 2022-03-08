Про це йдеться у матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
У листі компанія “НЛМК” та рада директорів компанії аисловила сподівання на швидке, мирне та дипломатичне розв’язання конфлікту в Україні.
Російський олігарх закликав зупинити війну в Україні та наголосив, що загибель українців – це трагедія, яку неможливо виправдати чи пояснити.
Зазначається, що справжність листа Лісіна вже підтвердив речник компанії “НЛМК”.
Варто додати, що Володимир Лісін не перший російський олігарх, який виступив проти війни в Україні. Раніше таку позицію озвучили Леонід Михельсон, Олег Дерипаска, Вагіт Алекперов, Михайло Фрідман, Олег Тіньков.
- Нагадаємо, 4 березня спецпідрозділ фінансової поліції у співпраці з відділом економічної та фінансової поліції Imperia та авіаційним оперативним департаментом Генуї виконав наказ про заморожування активів декількох російських олігархів в Італії.
- Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження санкцій щодо п’яти російських банків та трьох наближених до президента РФ Володимира Путіна олігархів.