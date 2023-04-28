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Черкащина: очільник ОВА повідомляє про два влучання в Умані

Глава Черкаської обласної воєнної адміністрації Ігор Табурець повідомив про два влучання у цивільні об'єкти в місті Умань.

П’ятниця, 28 квітня 2023, 06:04
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Про це глава Черкаської ОВА повідомив у Telegram.

Табурець повідомив, що цього ранку під час масштабної повітряної тривоги унаслідок масованих ракетних обстрілів окупанти атакували Черкаську область.

Ворог вдарив двома крилатими ракетами по цивільних об’єктах:

“Маємо два влучання крилатих ракет в Умані: у житловий будинок і складські будівлі. Наслідки з’ясовуємо”.

Очільник Черкаської ОВА підтвердив слова Зої Вовк, зазначивши, що на місці трагедії в Умані працюють усі служби на нагадав, що повітряна тривога станом на 06:00 все ще триває.

ОНОВЛЕНО: 06:19

Станом на 06:19 повідомляється, що внаслідок влучання в багатоповерхівку госпіталізовано 5 осіб.

Теги: Черкаська область, війна, Ігор Табурець, ракетні обстріли, російсько-українська війна, Умань

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