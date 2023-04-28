Черкащина: очільник ОВА повідомляє про два влучання в Умані

Про це глава Черкаської ОВА повідомив у Telegram.
Табурець повідомив, що цього ранку під час масштабної повітряної тривоги унаслідок масованих ракетних обстрілів окупанти атакували Черкаську область.
Ворог вдарив двома крилатими ракетами по цивільних об’єктах:
“Маємо два влучання крилатих ракет в Умані: у житловий будинок і складські будівлі. Наслідки з’ясовуємо”.
Очільник Черкаської ОВА підтвердив слова Зої Вовк, зазначивши, що на місці трагедії в Умані працюють усі служби на нагадав, що повітряна тривога станом на 06:00 все ще триває.
ОНОВЛЕНО: 06:19
Станом на 06:19 повідомляється, що внаслідок влучання в багатоповерхівку госпіталізовано 5 осіб.
- У ніч на 28 квітня Росія вчергове вдалася до акту тероризму проти мирного населення, здійснивши ракетний обстріл цивільних українців. Станом на 05:30 атаки тривають.
- У ніч на 28 квітня Росія здійснила масований ракетний обстріл мирного населення. У Дніпрі внаслідок влучання у житловий будинок є загиблі – молода жінка та трирічна дитина.