Про це йдеться в статті #Букв “Що робити при підозрі на COVID-19 – інструкція”.

За словами лікаря Євгена Симонця, киснева терапія в домашніх умовах стала поширеним методом допоміжного лікування коронавірусу. Особливо це стосується людей похилого віку, людей, які страждають на хронічні захворювання органів дихання, серцево-судинної системи тощо. Використовують для цього кисневі концентратори – апарати медичного призначення, які дозволяють отримувати кисень високої концентрації за допомогою молекулярної фільтрації навколишнього повітря.

“Концентратор кисню призначений для проведення кисневої терапії пацієнтам, які мають низькі показники сатурації, 92 % та нижче. Використовується виключно за призначенням лікаря, з формуванням частоти та часу сеансів кисневої терапії та визначенням кисневого потоку. Для такої терапії можна використовувати і кисневі балони різного об’єму. Вони значно дешевші і прості у використанні. Але вони можуть використовуватись лише короткий термін часу, до того ж, в Україні ще повноцінно не налагоджений механізм поповнення цих балонів киснем”, – пояснив лікар.

Інфекціоніст Юрій Жигарєв додав, що у соцмережах можна побачити публікації людей, які під час домашнього лікування COVID-19 дихали киснем із маленьких балончиків зі спортивних магазинів. Проте це, за його словами, не має жодного сенсу, хіба що дає ефект плацебо.

“Кисень призначає тільки лікар. Є два варіанти: або він потрібен, або ні. Якщо він не потрібен, то ніякі балончики не мають сенсу. Якщо кисень потрібен, то потік має бути 5-8 літрів на хвилину, ніякий балончик із цим не впорається”, – пояснив Жигарєв.